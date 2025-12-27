Midachi, uno de los fenómenos del humor más emblemáticos de la Argentina, confirmó su regreso a los escenarios con varias funciones programadas en el Teatro Gran Rex de Buenos Aires del 27 al 30 de agosto de 2026, en un show que será el último encuentro con su público tras décadas de carrera. Las entradas ya salieron a la venta a través de la plataforma oficial TuEntrada.com y en boletería del teatro.

El anuncio fue acompañado por la confirmación de que Miguel del Sel, Dady Brieva y Chino Volpato volverán a juntarse para repasar los personajes, sketchs y momentos más recordados de sus distintos espectáculos, con la promesa de humor, emoción y nostalgia para quienes los siguieron a lo largo de los años.

El grupo, nacido en Santa Fe, se consolidó en la escena nacional con un estilo de humor popular que trascendió generaciones, acumulando llenos totales en teatros y estadios y convirtiéndose en una parte icónica del entretenimiento argentino. La vuelta no es casual: proviene de señales de reencuentros recientes entre sus integrantes que despertaron la ilusión entre sus fanáticos y motivaron la organización de estas funciones finales.

Aunque Midachi disfrutó de un enorme éxito histórico, su carrera también atravesó momentos de controversia y críticas públicas, en parte por las posturas y expresiones de algunos de sus integrantes fuera de escena, lo que generó debates y opiniones encontradas sobre su regreso en ciertos sectores de la audiencia y redes sociales.

El show de despedida se perfila como uno de los eventos teatrales más esperados de 2026, con localidades que probablemente se agoten rápidamente debido a la fuerte identificación del trío con múltiples generaciones de espectadores y a la expectativa por verlos una vez más juntos antes de su adiós definitivo.