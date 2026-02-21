El Banco Central de la República Argentina (BCRA) alcanzó este viernes US$ 46.261 millones en reservas internacionales, su cifra más alta en cuatro años y medio, gracias a compras netas de divisas en el mercado cambiario, entre ellas una adquisición de US$ 167 millones en la última rueda.

La entidad monetaria encadenó 33 jornadas consecutivas con saldo comprador, un racha que le permitió acumular US$ 2.412 millones en lo que va de 2026, y así avanzar sobre su meta anual de acumulación de reservas, prevista entre US$ 10.000 millones y US$ 17.000 millones, dependiendo del contexto monetario y cambiario.

El aumento diario registrado en las reservas (unos US$ 1.348 millones contra la jornada anterior) refleja tanto las compras de divisas como los efectos positivos de otros factores financieros que integran el stock de activos internacionales.

Este impulso se dio luego de dos jornadas de inactividad por los feriados de Carnaval, lo que no impidió que la autoridad monetaria mantuviera su estrategia de intervención en el mercado ante la estabilidad relativa del tipo de cambio.

Las compras de reservas contribuyeron además a una mayor cobertura de la meta prevista para el año, ya que al cierre de febrero el organismo había cubierto más del 24 % del objetivo anual, impulsado por la constante participación en el mercado oficial de cambios.

La evolución de estas cifras se sigue observando con atención por parte de analistas y agentes económicos, dado que las reservas son un indicador clave de la capacidad del país para sostener su política cambiaria y enfrentar obligaciones externas.