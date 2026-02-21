La próxima consola de Sony, la PlayStation 6 (PS6), sigue siendo un proyecto sin confirmación oficial de lanzamiento, aunque múltiples informes y análisis del sector tecnológico trazan un panorama tentativo de lo que podría ser la siguiente generación de PlayStation. Las estimaciones más recurrentes ubican su llegada entre finales de 2027 y 2028, aunque algunos analistas sugieren que retrasos (especialmente debido a la escasez global de memoria RAM y otros componentes clave) podrían empujar la PS6 hasta 2028, 2029 o incluso 2030.

En cuanto a especificaciones técnicas, Sony mantiene su alianza con AMD como proveedor de chips, y se espera que el nuevo hardware ofrezca un salto importante respecto a la PS5. Entre los avances rumoreados están soporte para gráficos 4K a 120 fps o incluso 8K, mayor capacidad de memoria RAM y almacenamiento SSD, compatibilidad con los títulos de PS5 y PS4, y funciones potenciadas por inteligencia artificial para mejoras visuales y rendimiento general.

El precio estimado de salida de la PS6 es todavía especulativo y podría variar según el modelo: muchos analistas colocan el valor de la consola principal en torno a USD 500–600, aunque otros reportes sugieren que las condiciones del mercado y el costo de componentes podrían elevarlo más allá de esa cifra. También circulan rumores sobre una posible versión portátil de la PS6, que tendría un costo menor, y un ecosistema híbrido de hardware para mantener a los jugadores conectados tanto en casa como fuera de ella.

La posible fecha de lanzamiento sigue dependiente de varios factores, incluidos los ciclos históricos de Sony (que suelen ser de unos 6–7 años entre generaciones), la dinámica de mercado frente a la competencia de Xbox y Nintendo, y la resolución de problemas en la cadena de suministro global de semiconductores, que ha generado rumores sobre demoras más allá del 2027 esperado inicialmente.

Por ahora, Sony no ha brindado una confirmación formal sobre especificaciones definitivas, precio o fecha concreta para la PS6; toda la información se basa en filtraciones, estimaciones sectoriales y tendencias de la industria, por lo que los detalles finales podrían cambiar conforme se acerque un anuncio oficial.