El presidente Javier Milei afirmó este sábado que Edmundo González Urrutia debe asumir la Presidencia de Venezuela, luego de la captura de Nicolás Maduro en un operativo internacional liderado por Estados Unidos. El mandatario argentino sostuvo que la salida del líder chavista abre una etapa de transición política que debe resolverse respetando el resultado electoral y la voluntad del pueblo venezolano.

En un mensaje difundido a través de sus redes sociales, Milei remarcó que González Urrutia es el presidente legítimo de Venezuela y señaló que su asunción sería el paso necesario para restaurar el orden institucional, la democracia y las libertades individuales en el país caribeño.

El jefe de Estado argentino reafirmó su respaldo a la oposición venezolana y reiteró sus críticas al régimen chavista, al que definió en reiteradas oportunidades como una dictadura. En ese sentido, destacó que la captura de Maduro representa el fin de una etapa marcada por el autoritarismo, la persecución política y la crisis humanitaria.

La postura de Milei se enmarca en una línea política que el Gobierno argentino sostiene desde el inicio de su gestión, con un fuerte alineamiento con Estados Unidos y un apoyo explícito a los dirigentes opositores venezolanos que denuncian fraude electoral y violaciones sistemáticas a los derechos humanos.

Edmundo González Urrutia fue reconocido por amplios sectores de la comunidad internacional como el vencedor de las últimas elecciones presidenciales en Venezuela, aunque el régimen de Maduro desconoció los resultados. Para Milei, la captura del mandatario venezolano “debe dar paso a la normalización institucional” y a un gobierno surgido del voto popular.

Las declaraciones del presidente argentino generaron fuerte repercusión política en la región y reavivaron el debate sobre el futuro inmediato de Venezuela, en un contexto de alta tensión internacional y con definiciones clave aún por delante.