Con un discurso encendido y cargado de críticas, el presidente Javier Milei encabezó este martes el acto de cierre de campaña bonaerense de La Libertad Avanza, de cara a las elecciones legislativas del próximo domingo 7 de septiembre. El encuentro se desarrolló en el Club Villa Ángela, en el barrio Villa Trujui de Moreno, en medio de un fuerte operativo de seguridad y tras algunos incidentes entre militantes en la previa.

Milei ingresó al escenario caminando entre los militantes libertarios y, ya en el micrófono, agradeció a su hermana Karina Milei, a quien adjudicó la “odisea” del armado político en todo el país. En ese tramo, defendió a la Secretaria General de la Presidencia de las acusaciones de coimas y reiteró: “En la desesperada total, van contra la familia. Imagínense como deben estar las cosas en la provincia de Buenos Aires, que se metieron con mi hermana. Vaya que están asustados y el domingo les vamos a pintar la provincia de violeta”.

El mandatario elevó el tono contra el kirchnerismo, con frases que buscaron polarizar: “Si se tienen que cargar vidas humanas no les importa, se cargaron a Nisman”, lanzó, y remarcó: “La batalla contra el kirchnerismo es una batalla moral, contra unos delincuentes y chorros. Extreman sus actos violentos porque están asustados, porque los bonaerenses de bien les perdimos el miedo”.

A lo largo de su exposición, apuntó directamente contra Axel Kicillof: “El Estado presente es una estafa en favor de los políticos chorros” y “Es un inútil esférico, lo miren por donde lo miren". También cuestionó lo que definió como la estrategia electoral del oficialismo: “La apuesta del kirchnerismo es engañar al electorado, quieren que la elección pase desapercibida. Por cada uno de nosotros que se quede en casa, van a ir cinco de ellos. Si nosotros no nos defendemos, se van a llevar puesta la Provincia”.

En otro tramo, denunció campañas de desprestigio: “Operan con las peores calumnias para desmoralizar a la gente de bien. El día de la elección van a redoblar las prácticas mafiosas con tal de inclinar la cancha medio grado a su favor. Esto puede ser la diferencia entre ganar y perder”.

Por último, "No hay medias tintas ni terceras vías en este camino: tenemos que decir kirchnerismo nunca más y la única alternativa es La Libertad Avanza", afirmó Milei en el cierre de campaña bonaerense.

El discurso, cargado de frases de alto voltaje político, fue la apuesta final de La Libertad Avanza para reforzar su presencia en el principal distrito electoral del país, con Milei como último orador y con un tono confrontativo hacia sus principales adversarios políticos.