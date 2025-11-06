El presidente Javier Milei aterrizó esta madrugada en Miami para dar inicio a una nueva gira por Estados Unidos que incluye su participación en el American Business Forum y en una gala organizada por la CPAC (Conservative Political Action Conference), que se realizará en Mar-a-Lago, la residencia del expresidente Donald Trump.

La visita del mandatario, que se extenderá durante unas 40 horas, abarca también Palm Beach y Nueva York, y tiene como objetivo reforzar los lazos políticos y económicos con el mundo empresarial y conservador. El viaje se produce tras una jornada intensa en Buenos Aires, donde Milei tomó juramento a Manuel Adorni como nuevo jefe de Gabinete y reunió a más de un centenar de legisladores para sumar apoyos a su paquete de reformas estructurales.

Publicidad

El discurso de Milei está programado para este jueves a las 15.45 (hora local) —17.45 en la Argentina— en el Kaseya Center, el estadio de los Miami Heat, donde en la víspera se presentaron Donald Trump y Lionel Messi, dos figuras que el presidente argentino admira abiertamente. El foro reunirá a referentes globales de la política, las finanzas y el deporte, y será transmitido ante una audiencia internacional.

Según fuentes oficiales, el mandatario aprovechará su intervención para fortalecer su perfil internacional, defender su programa económico y atraer nuevas inversiones. Entre los asistentes confirmados figuran el CEO de JP Morgan, Jamie Dimon —quien recientemente elogió las reformas económicas del Gobierno—, el presidente de Google, Eric Schmidt, el CEO de Citadel, Ken Griffin, el cofundador de Flow, Adam Neumann, el presidente de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, y Steve Witkoff, enviado especial de Estados Unidos para Medio Oriente.

Publicidad

El vuelo presidencial partió desde Buenos Aires con escala en Lima, donde sufrió una leve demora, y aterrizó en Miami a las 0.50 hora local. Cerca de la 1.30 de la madrugada, Milei y su comitiva —entre ellos el secretario de Finanzas Pablo Quirno— llegaron al hotel donde permanecerán antes de continuar hacia Palm Beach y Nueva York.

El Gobierno todavía no confirmó la lista definitiva de empresarios con los que mantendrá reuniones privadas, aunque fuentes del Ejecutivo remarcaron que el foco estará puesto en inversiones y cooperación financiera.

Publicidad

En la Casa Rosada aseguraron además que no hay una fecha establecida para la visita del secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, quien anticipó en redes sociales que planea viajar “en breve” a la Argentina. “No hay nada cerrado aún”, advirtieron desde el entorno presidencial.

El viaje de Milei también coincide con las negociaciones que la Argentina lleva adelante, con el respaldo de Washington, para obtener un préstamo de 20.000 millones de dólares de los principales bancos de Wall Street. Ese financiamiento busca cubrir vencimientos de deuda previstos para 2026, mientras que el swap por una cifra similar, gestionado con la administración de Donald Trump, ya fue oficializado por el Banco Central.

La agenda continuará este viernes en Nueva York, donde el Presidente participará en el conversatorio “Nuevas oportunidades de inversión en Argentina”, organizado por el Council of the Americas. Por la noche, Milei partirá hacia Bolivia para asistir el sábado a la asunción del nuevo presidente, Rodrigo Paz, y regresará a Buenos Aires esa misma tarde.