El presidente Javier Milei envió un mensaje de respaldo a su par de Estados Unidos, Donald Trump, tras el anuncio de asistencia financiera, resaltando su agradecimiento por la “firme confianza en el pueblo argentino”. El mandatario, junto al ministro de Economía, Luis Caputo, celebró las negociaciones con el Tesoro estadounidense por un swap por US$20.000 millones.

A través de su cuenta de X, Milei expresó: “Valoramos profundamente la amistad con Estados Unidos y su compromiso de fortalecer nuestra asociación sobre la base de valores compartidos. Juntos construiremos un camino de estabilidad, prosperidad y libertad. ¡MAGA!”. Por su parte, Caputo señaló: “Bueno, qué se puede agregar más que, gracias Scott Bessent. Argentinos, empieza una nueva era. ¡A trabajar todos juntos para hacer nuestro país grande nuevamente!”.

El ministro del Interior, Lisandro Catalán, también destacó el respaldo internacional, afirmando que los anuncios concretos del Tesoro estadounidense reflejan confianza en la gestión del presidente y el proceso de transformación económica que impulsa Milei.

Scott Bessent, secretario del Tesoro de EE.UU., detalló en su cuenta de X los alcances de la asistencia financiera: Estados Unidos negociará una línea swap de US$20.000 millones con el Banco Central argentino, está listo para comprar bonos argentinos en dólares según condiciones, otorgar un crédito stand-by a través del Fondo de Estabilización Cambiaria y adquirir deuda gubernamental primaria o secundaria.

El funcionario estadounidense subrayó que las acciones buscan evitar volatilidad excesiva en los mercados y frenar a los especuladores con fines políticos. Además, confirmó que tras las elecciones comenzarán a trabajar con el gobierno argentino en el pago de sus principales deudas, asegurando un firme apoyo de la Administración Trump al país.

Milei y su equipo resaltaron que este acuerdo financiero constituye un respaldo clave para la estabilidad económica y representa un hito en las relaciones bilaterales entre Argentina y Estados Unidos.