MLB: beisbolista recibió un pelotazo en el rostro a más de 150 km/h

El béisbol se paralizó por un momento de gran tensión en el partido entre los Tigers de Detroit y los Guardians de Cleveland. En el sexto inning, un potente lanzamiento del pitcher Tarik Skubal golpeó violentamente en el rostro del bateador David Fry, generando una gran preocupación en el campo de juego. El incidente eclipsó el resultado del partido de la MLB, una victoria 5-2 para los locales, y dejó en vilo a jugadores y fanáticos.

La dramática escena ocurrió cuando Fry intentó tocar la pelota de Skubal, actual ganador del premio Cy Young. El lanzamiento, que viajaba a unos impresionantes 159,3 km/h, se desvió de la parte superior del bate y se impactó de lleno contra el rostro del jugador, quien cayó al suelo de inmediato. El silencio invadió el Progressive Field mientras la sangre comenzaba a brotar de su nariz y boca. En ese instante, los cuerpos médicos de Cleveland acudieron rápidamente para auxiliarlo, mientras se podía ver la consternación de Skubal, quien arrojó su gorra y guante al suelo, cubriéndose el rostro con las manos.

La reacción del mánager y el estado de salud de Fry

Tras el partido, el mánager de los Guardians, Stephen Vogt, habló con los medios y expresó la profunda preocupación del equipo: "Fue directo a la cara", relató. "Todos estamos pensando en David y su familia ahora mismo. Obviamente, nos alegra que esté bien, pero obviamente es un momento realmente aterrador", añadió. Fry permaneció en el suelo por varios minutos antes de levantarse con la ayuda del equipo médico, saludando al público con el pulgar arriba para luego ser trasladado en un carrito.

El club de la MLB emitió una actualización sobre su estado de salud, informando que el jugador fue llevado al Centro Médico Luterano y, posteriormente, a la Clínica Cleveland para realizarle más estudios. Aunque no se dieron detalles sobre el diagnóstico, la buena señal de Fry tranquilizó a los presentes. El incidente recuerda el riesgo inherente del béisbol, y cómo un simple error puede llevar a consecuencias graves.