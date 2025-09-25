Cultura y Espectáculos > Pelea de mediáticas
Mónica Farro reveló la escandalosa frase que le dijo Sol Pérez sobre su hijo
POR REDACCIÓN
La polémica entre Mónica Farro y Sol Pérez, una disputa que viene desde hace tiempo, volvió a encenderse en los medios. El conflicto se reavivó cuando el ciclo televisivo LAM recordó los fuertes cruces que existieron entre las famosas a lo largo de los años.
A pesar de que Sol Pérez había intentado bajar el tono de la confrontación al romper su silencio hace unas horas, Mónica Farro se mantuvo "firme en su postura", y la tranquilidad se disipó con una revelación explosiva.
Sin embargo, el verdadero escándalo llegó cuando Mónica Farro decidió utilizar las cámaras de LAM para exponer la frase textual que, según ella, Sol Pérez le había dicho en privado. Esta declaración, que dejó a todos los presentes en el piso "sorprendidos", involucra directamente a su hijo.
Mónica Farro citó a Sol Pérez con estas durísimas palabras: "Me dijo 'Tu hijo te odia porque sos concha sucia'". Enfatizó que la frase fue pronunciada en un contexto privado: "Eso me lo dijo en privado".
Un editorial del diario estadounidense destacó la reducción de la inflación mensual y el superávit fiscal alcanzados por el gobierno libertario, aunque alertó sobre la fragilidad del peso y la necesidad de respaldo financiero de Estados Unidos. También cuestionó la capacidad del país para romper su patrón histórico de crisis.
Con 4.324.805 pasajeros movilizados en aeropuertos de todo el país, el sector aerocomercial marcó en agosto un hito sin precedentes. El crecimiento se refleja tanto en vuelos internacionales como en cabotaje, y se proyecta que la tendencia se mantenga en la temporada de verano con nuevas rutas y más frecuencias.
Un editorial del diario estadounidense destacó la reducción de la inflación mensual y el superávit fiscal alcanzados por el gobierno libertario, aunque alertó sobre la fragilidad del peso y la necesidad de respaldo financiero de Estados Unidos. También cuestionó la capacidad del país para romper su patrón histórico de crisis.
Con 4.324.805 pasajeros movilizados en aeropuertos de todo el país, el sector aerocomercial marcó en agosto un hito sin precedentes. El crecimiento se refleja tanto en vuelos internacionales como en cabotaje, y se proyecta que la tendencia se mantenga en la temporada de verano con nuevas rutas y más frecuencias.
Este jueves, los cuatro detenidos por el asesinato de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez serán indagados por la Justicia. El caso, marcado por signos de tortura y posibles vínculos narcos, tiene como principal sospechoso a Miguel Ángel Villanueva Silva, un hombre aún rodeado de incógnitas.
El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, reflexionó sobre la eliminación en los cuartos de final de la Copa Libertadores luego de la derrota 3-1 ante Palmeiras. Reconoció desconcentraciones clave, apuntó al arbitraje y aseguró que el equipo debe fortalecerse para competir en instancias decisivas.
River Plate perdió 3-1 frente a Palmeiras en San Pablo y quedó eliminado en los cuartos de final de la Copa Libertadores. La decisión del árbitro Matonte de sancionar un penal a cinco minutos del final desató el enojo de los jugadores y del técnico Marcelo Gallardo, quien acusó al juez de haber “condicionado el partido”.