La polémica entre Mónica Farro y Sol Pérez, una disputa que viene desde hace tiempo, volvió a encenderse en los medios. El conflicto se reavivó cuando el ciclo televisivo LAM recordó los fuertes cruces que existieron entre las famosas a lo largo de los años.

A pesar de que Sol Pérez había intentado bajar el tono de la confrontación al romper su silencio hace unas horas, Mónica Farro se mantuvo "firme en su postura", y la tranquilidad se disipó con una revelación explosiva.

Sin embargo, el verdadero escándalo llegó cuando Mónica Farro decidió utilizar las cámaras de LAM para exponer la frase textual que, según ella, Sol Pérez le había dicho en privado. Esta declaración, que dejó a todos los presentes en el piso "sorprendidos", involucra directamente a su hijo.

Mónica Farro citó a Sol Pérez con estas durísimas palabras: "Me dijo 'Tu hijo te odia porque sos concha sucia'". Enfatizó que la frase fue pronunciada en un contexto privado: "Eso me lo dijo en privado".