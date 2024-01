No es un mito, los mosquitos no solo pican a los humanos sino que, al igual que las garrapatas, succionan la sangre de las mascotas. Si hay un perros o gatos en el hogar, ellos también están expuestos a las picaduras de estos insectos. El veterinario Martín Rotger dialogó con DIARIO HUARPE y comentó cómo proteger a nuestros fieles amigos.

“Sí, los mosquitos sí pican a los animales. Por lo general, en San Juan, se da en zonas más rurales”, comenzó a explicar. A su vez, también aclaró que el tema del pelaje no tiene nada que ver con estar más o menos expuestos a las picaduras, ya que “tanto las garrapatas como los mosquitos buscan las zonas donde haya menos pelo para picar, como lo son el abdomen, orejas y zonas de la cara”, aseveró.

Publicidad

Las picaduras de estos insectos generan irritación en el lugar, al igual que en los humanos, lo que provoca que tanto perros como gatos comiencen a rascarse. Muchas veces, las personas piensan que cuando la mascota se rasca es porque tiene garrapatas y al revisarlo no encuentra ni una. En esos casos, hay probabilidades de que haya sido una picadura de mosquito y no de las garrapatas. “Las mascotas, al rascarse tanto, pueden producir en algunos casos infecciones locales”, aclaró Rotger.

“Los mosquitos transmiten enfermedades. Acá no es muy común, sino más bien en regiones más tropicales como el litoral, pero sí, los mosquitos pueden transmitirles enfermedades a los animales. Algunas de ellas, que no es muy común, es la leishmaniasis, que es una enfermedad parasitaria. También está la filiariasis o gusanos del corazón como suelen llamarse, que es una infección parasitaria producida por gusanos. En San Juan no son comunes estos casos”, remarcó el profesional.