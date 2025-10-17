Mozarteum presenta Queen en versión sinfónica coral en el Juan Victoria

El sábado 18 de octubre se presentará el espectáculo "Queen Sinfónico Coral" en el Auditorio Juan Victoria de San Juan. El evento, organizado por Mozarteum San Juan, contará con la participación de la Orquesta de la Fundación Pianoforte bajo la dirección del maestro César Iván Lara y la intervención del Coro de la UNSJ.

La función comenzará a las 21:30 horas y ofrecerá un repertorio que incluirá versiones sinfónicas de temas clásicos de Queen como "Bohemian Rhapsody", "Don't Stop Me Now", "Somebody to Love" y "We Will Rock You", entre otros.

Las entradas tienen un valor general de $25.000, mientras que los menores de 30 años y jubilados podrán acceder por $20.000. Los tickets se encuentran disponibles en las oficinas del Mozarteum, ubicadas en Avenida Ignacio de la Roza 161 oeste, local 5, en horario de 9:00 a 12:30 horas. También estarán a la venta en la boletería del Auditorio el mismo día de la función a partir de las 19:00 horas.