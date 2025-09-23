El Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte ha informado sobre la decisión de reducir el precio de las entradas y los abonos destinados al Mundial de Clubes de Hockey sobre Patines. Esta medida fue consensuada con Worldskate, la organización responsable del evento.

El torneo de magnitud se jugará en nuestra provincia entre el 1 y el 5 de octubre. La principal razón detrás de esta rebaja es facilitar el acceso a quienes deseen disfrutar de un evento deportivo de tal envergadura, el cual "lleva el sello de la pasión de los sanjuaninos".

Precios para la Etapa de Clasificación:

Durante la etapa de clasificación, la Entrada general tendrá un costo de $18.000. Aquellos que opten por la Entrada platea oeste deberán abonar $40.000.

Precios para Semifinales, Final y Tercer Puesto:

Para la etapa crucial del torneo, que incluye las semifinales, la final y el partido por el tercer puesto, los precios son mayores. La Entrada general costará $25.000, mientras que la Entrada platea oeste tendrá un valor de $60.000.

Valores de Abonos:

Para quienes deseen asistir a todo el torneo, también se han fijado los nuevos precios de los abonos. El Abono general tendrá un precio de $80.000, y el Abono platea oeste se fijó en $180.000.