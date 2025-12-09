La discusión por un posible bono de fin de año volvió a instalar tensión en Rawson, y el intendente Carlos Munisaga terminó por poner en palabras lo que se venía comentando entre los empleados municipales: el tema está en evaluación, pero la decisión es compleja. Aunque el reclamo circula desde hace semanas, esta fue la primera vez que el funcionario departamental blanqueó el escenario y reconoció que la situación financiera no ayuda.

Ante la consulta de DIARIO HUARPE sobre si el municipio analiza entregar un bono extra, Munisaga explicó que mantienen conversaciones internas, aunque aclaró que cualquier definición demanda un análisis cuidadoso de los recursos disponibles. En un tono más solemne, señaló que la Municipalidad está revisando alternativas, pero que “está difícil” avanzar mientras las cuentas continúen ajustadas. Sus palabras dejaron en claro que no existe una resolución inmediata ni margen para comprometer fondos sin certezas.

El panorama provincial tampoco ofrece demasiadas señales. El Gobierno de San Juan, comandado por Marcelo Orrego, que suele marcar los lineamientos para los municipios, aún no confirmó si otorgará un bono general. La falta de presupuesto disponible para diciembre complica la posibilidad de un anuncio y, según admiten en la administración central, todavía se estudian los números para evaluar si es viable una medida de ese tipo. Ese condicionamiento impacta directamente en Rawson, que depende en buena parte de los criterios que defina la Provincia.

Mientras tanto, los empleados municipales esperan alguna novedad antes del cierre del año, aunque desde el Ejecutivo prefieren no generar expectativas que luego no puedan cumplir. La orden es estudiar el tema, revisar ingresos y analizar compromisos ya asumidos. Recién cuando exista un marco más claro —tanto en la Provincia como en el municipio— podría haber una definición. Por ahora, la posibilidad del bono sigue abierta, pero envuelta en un escenario incierto que no promete resolverse de inmediato.