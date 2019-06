Murió Max Wright, el recordado padre de familia en “ALF”

Famoso en todo el mundo a partir de su rol protagónico en ALF, la serie furor de los '80 donde interpretaba a Willie, el padre del alien proveniente del planeta Melmac, Max Wright falleció hoy a los 75 años víctima del cáncer contra el que venía luchando desde hace años.

Fuentes de la familia le confirmaron la noticia al sitio norteamericano TMZ. Según informaron, el artista, que tenía dos hijos –Ben y Daisy– fruto de su relación con Linda Ybarrondo -con quien se casó en 1965- , y fue parte también de otros recordados ciclos como Buffalo Bill, Cheers, Misfits of Science, Dudley y Norm, y en las películas All That Jazz, Reds, The Sting II, Soul Man y The Shadow, entre otros tantos, murió en su casa de las afueras de Los Ángeles.

El actor, formado sobre las tablas de Broadway, empezó su carrera con un papel en "La gran esperanza blanca", la obra de Howard Sackler que narra la vida del boxeador Jack Johnson.

En tanto, su primer trabajo en televisión fue en la película In Fashion, en 1975. Sin embargo, también se destacó como el médico nazi Josef Mengele en Había que sobrevivir, un film inspirado en la autobiografía de Fania Fenelon, una música judía capturada por los nazis.

Tras participar en un par de títulos fuertes en cine –All that jazz, Reds– su rostro empezó a hacerse más conocido con su papel en Buffalo Bill, una sitcom emitida en 1983 y 1984 y ambientada en el mundo de los talk-shows.

Claro que el reconocimiento popular y que lo marcó para siempre llegaría de la mano de ALF (un acrónimo de Alien Life Form, traducido como Forma de Vida Extraterrestre), la serie narra la historia de un extraterrestre procedente del planeta Melmac que cae por accidente en la casa de los Tanner, una familia de California.

Una vez repuestos del estupor, los Tanner, con Willie, el rol de padre de familia interpretado por Wright, a la cabeza -el grupo se completaba con mamá Kate (Anne Schedeen), sus hijos, Lynn (Andrea Elson) y Brian (Benji Gregory), y un gato, Suertudo- se encariñan con la extraña criatura, a la que protegen de una división militar encargada de la caza de extraterrestres y de la curiosidad de amigos y parientes.

La serie se estrenó el 22 de septiembre de 1986 por la cadena NBC, con un éxito inmediato. El carisma de la simpática criatura -una marioneta manejada por Fusco y personificada por el actor de origen húngaro Michu Meszaros cuando la situación así lo requería- fue un imán para todo tipo de público.

El final de ALF llegó abruptamente después de cuatro temporadas y casi cien capítulos. Los creadores intentaron mantenerla con el filme Proyecto ALF, que se estrenó en 1996, con un elenco totalmente distinto al original y que decepcionó a los fanáticos.

Su imagen ligada a Willie Tanner privó a Wright de un papel más recurrente que el que tuvo en Friends. Claro que golpe más duro llegó al promediar los '90, cuando le diagnosticaron un linfoma que luego de una dura batalla durante años terminó llevándolo a la muerte.

Su vuelta a la actuación la vivió como una resurrección. "Vuelvo a la vida luego de estar en la cornisa", declaró por entonces, cuando fue nominado a los Premios Tony por su rol en Ivanov.

Luego de llevar adelante un papel regular en la sitcom The Norm Show, la vida actoral de Wright parecía demostrar que había vida más allá de ALF. Sin embargo, en 2000 y en 2003 fue noticia por conducir en estado de ebriedad, un hecho intrascendente pero que se magnificó por tratarse de una estrella de la televisión.