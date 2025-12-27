En 2025, el sector tecnológico volvió a destacar en la creación de grandes fortunas, con Elon Musk a la cabeza del listado global de millonarios que más incrementaron su patrimonio. Según Forbes, Musk finalizó el año con una riqueza estimada en 754.400 millones de dólares, tras sumar 333.200 millones en solo doce meses, lo que equivale a un crecimiento diario de 935 millones de dólares.

Este aumento extraordinario se explica por la valuación récord de SpaceX, que alcanzó 800.000 millones de dólares, el crecimiento anual del 22% en Tesla y el avance de xAI Holdings, que logró nuevas rondas de financiamiento con una valoración cercana a 230.000 millones de dólares. Estos resultados consolidaron a Musk como el hombre más rico del mundo y líder indiscutido del sector.

Publicidad

Detrás de Musk, los creadores de Google también ocuparon puestos destacados. Larry Page cerró 2025 con un patrimonio de 254.700 millones de dólares, aumentando su fortuna en 98.700 millones. Este crecimiento estuvo impulsado por el hito financiero de Google, que superó por primera vez los 100.000 millones de dólares en ingresos trimestrales y fortaleció su liderazgo en inteligencia artificial con el lanzamiento de Gemini 3, una plataforma que, según Forbes, superó a sus competidores principales.

En tercer lugar se ubicó Sergey Brin, con un patrimonio de 235.100 millones de dólares tras sumar 86.100 millones durante el año. El desempeño bursátil de Alphabet fue clave para consolidar su posición en el emergente negocio de la inteligencia artificial.

Publicidad

Otro destacado fue Jensen Huang, CEO de Nvidia, quien terminó el año con una fortuna de 159.500 millones de dólares, tras agregar 42.300 millones a su patrimonio. En octubre de 2025, Nvidia alcanzó un récord histórico al convertirse en la primera empresa cotizante con una valuación superior a 5 billones de dólares, impulsada por la creciente demanda global de chips para inteligencia artificial.

Larry Ellison acumuló una fortuna de 250.300 millones de dólares, con un aumento anual de 40.600 millones. El 10 de septiembre de 2025 protagonizó la mayor suba diaria para un multimillonario cuando las acciones de Oracle subieron un 36%. Además, incursionó en medios y entretenimiento, con el respaldo público del expresidente Donald Trump, quien afirmó: “Creo que va a dirigir CBS realmente bien, y pienso que está haciendo un buen trato para comprarla”.

Publicidad

Mark Zuckerberg también reportó un crecimiento significativo, alcanzando un patrimonio de 226.800 millones de dólares tras sumar 24.300 millones durante el año. Meta registró ingresos por 141.000 millones de dólares en los primeros nueve meses de 2025, con un aumento interanual del 21%, potenciado por su apuesta en inteligencia artificial.

El único no estadounidense en el top fue Carlos Slim Helú, quien cerró 2025 con un patrimonio de 101.600 millones de dólares, luego de incrementar su fortuna en 24.300 millones. Slim y su familia mantuvieron el control de América Móvil, el principal operador móvil de América Latina, que sumó más de tres millones de clientes y aumentó sus ingresos en un 10,5% durante los primeros nueve meses del año.

El ranking de 2025 revela que la inteligencia artificial, la escala global y el control de infraestructuras clave fueron los motores detrás de las mayores ganancias. En un contexto de alta concentración económica, el sector tecnológico continúa marcando la pauta en la formación de fortunas a nivel mundial.