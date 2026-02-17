La Justicia sanjuanina condenó a Cristian Eric Varela a seis meses de prisión de cumplimiento condicional luego de que se comprobara su participación en un hecho de robo cometido en una vivienda junto a una menor de edad. La resolución se alcanzó mediante un juicio abreviado y contempló además la acumulación con un legajo previo por conexidad.

El hecho ocurrió cuando el damnificado se encontraba en la parte delantera de su domicilio conversando con un vecino. En ese momento escuchó un ruido de rotura en el interior de la casa y, al ingresar, encontró a dos personas dentro de la vivienda: un hombre y una menor. La joven era conocida por la víctima porque había concurrido en otras oportunidades al lugar y también había estado vinculada a un robo anterior en el mismo domicilio.

Según la denuncia, el acusado retiró del interior de la vivienda un sillón de jardín en mal estado y lo pasó por encima de la medianera hacia un descampado ubicado en el fondo del inmueble. Luego saltó la pared y ayudó a la menor a huir por el mismo sector. Ante la situación, el damnificado dio aviso inmediato al 911 y aportó descripciones de ambos.

Personal policial inició un operativo de búsqueda y, a los pocos minutos, encontró a la menor en un descampado lindero al domicilio. El hombre, en tanto, fue localizado a unos 150 metros del lugar del hecho, en inmediaciones de calle Centenario, cuando intentaba escapar. En la escena se hallaron ojotas que no pertenecían al dueño de la casa y, al momento de la aprehensión, el acusado llevaba puestas zapatillas que la víctima reconoció como propias, lo que permitió establecer la sustracción.

Tras la intervención de la Fiscalía, a cargo de la Dra. Yanina Galante y el Dr. David Peña, se dispuso el procedimiento especial de flagrancia. En el marco del proceso se reajustó la calificación legal a hurto simple y robo simple en concurso real.

Finalmente, en juicio abreviado, el imputado fue condenado a seis meses de prisión condicional. Como parte de la sentencia, se le impuso la prohibición de acercamiento y de realizar actos turbatorios o molestos hacia las víctimas.