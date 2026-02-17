La Justicia sanjuanina condenó a Marcelo Ricardo Moreno por un hecho de hurto simple cometido en una vivienda del departamento Pocito. La resolución se dictó en el marco de la UFI Delitos contra la Propiedad y estableció una pena de tres meses de prisión de cumplimiento condicional, que al unificarse con antecedentes previos quedó fijada en cuatro meses condicionales, además de reglas de conducta previstas en el artículo 27 bis del Código Penal.

El hecho investigado ocurrió el viernes 21 de noviembre de 2025, entre las 5:30 y las 6:30 de la mañana, cuando Moreno junto a otro hombre ingresaron a un domicilio del barrio Medina Suárez sin ejercer violencia sobre personas ni forzar accesos. Una vez dentro del garaje, sustrajeron distintos elementos de valor que se encontraban en el lugar.

Publicidad

Entre los objetos robados se contabilizaron varios packs de rollos de bolsas de plástico transparentes de diferentes cantidades, una rueda de auxilio rodado 16 marca Bridgestone perteneciente a una camioneta Ford Ranger y un juego de llaves tipo tubo marca Bahco. El hecho fue denunciado por el propietario del inmueble, lo que dio inicio a la investigación.

Tras el avance de la causa, el imputado fue sometido a proceso y finalmente condenado mediante resolución judicial. La pena quedó en suspenso bajo cumplimiento condicional, con la obligación de respetar reglas de conducta y someterse a las condiciones fijadas por la Justicia durante el plazo establecido.

Publicidad

La investigación estuvo a cargo del fiscal de la UFI Delitos contra la Propiedad, Dr. Juan Manuel Gálvez, quien intervino en la causa que concluyó con la condena y la unificación de la pena.