Un oficial de la Policía Bonaerense mató a uno de los dos delincuentes que intentaron asaltarlo mientras simulaban ser repartidores de delivery en el partido de San Martín. El episodio ocurrió en la vía pública y quedó registrado por cámaras de seguridad, que captaron el breve tiroteo y la caída del asaltante en el asfalto.

El hecho se produjo en la intersección de Rodríguez Peña y Billinghurst. El efectivo, que se encontraba de civil, advirtió la presencia de dos hombres en moto con mochilas térmicas. La situación le resultó sospechosa porque en esa zona no operan aplicaciones de reparto y, además, había sido víctima de dos robos en el último mes.

Según la reconstrucción preliminar, los sospechosos se dirigieron directamente hacia él con armas y con intenciones de robo. En ese momento el policía extrajo su arma reglamentaria y se generó un intercambio de disparos. Uno de los delincuentes recibió impactos de bala cuando intentaba escapar y murió a pocos metros del lugar.

El cómplice huyó a bordo de la motocicleta y es intensamente buscado. La investigación quedó en manos de la Justicia, que deberá determinar si el efectivo actuó en legítima defensa. Para ese análisis será clave establecer la inminencia del peligro y las circunstancias del ataque, así como los antecedentes de hechos de inseguridad que había sufrido el agente en las últimas semanas.

Las imágenes de las cámaras municipales forman parte del expediente y serán evaluadas por los investigadores para reconstruir la secuencia completa del intento de asalto y el accionar del policía.