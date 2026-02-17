Un nuevo episodio de racismo sacudió a la Champions League. Vinicius Jr. denunció haber recibido un insulto discriminatorio por parte del argentino Gianluca Prestianni durante el partido entre Benfica y Real Madrid, lo que obligó a detener el juego y activar el protocolo antirracismo en pleno encuentro.

El incidente ocurrió en el segundo tiempo, después de que el brasileño marcara el gol que puso en ventaja al conjunto español. Tras su celebración, se produjo un cruce con el futbolista del Benfica y Vinicius se dirigió al árbitro para denunciar el hecho. El juez detuvo el partido durante unos diez minutos y activó el protocolo correspondiente, mientras los jugadores del Real Madrid evaluaban retirarse del campo.

Según trascendió, compañeros del delantero sostuvieron que el comentario de Prestianni habría sido racista y que el jugador incluso se tapó la boca con la camiseta al hablar. Tras la denuncia, el plantel del Real Madrid respaldó a Vinicius y amenazó con abandonar el encuentro si no se tomaban medidas.

El partido finalmente se reanudó luego de la intervención arbitral y de conversaciones entre futbolistas y cuerpos técnicos. El Real Madrid se impuso 1-0, pero el foco quedó puesto en el episodio, que generó repudio y reavivó el debate sobre el racismo en el fútbol europeo.

El caso se suma a otros antecedentes sufridos por Vinicius en su carrera y volvió a instalar la discusión sobre la eficacia de los protocolos y sanciones frente a conductas discriminatorias en el deporte.