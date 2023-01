Maximiliano Navarrete, el “Roly”, viene teniendo un 2023 soñado. Hace una semana logró su primera clásica al ganar la Difunta Correa, y el domingo se quedó con la 21º edición del Giro del Sol en una última etapa dura, complicada y trabajosa. “Hemos arrancado un año inolvidable y ahora se viene la Vuelta a San Juan (del 22 al 29 de enero) en la que si bien sé que estoy lejos de los internacionales tenemos un gran equipo que está para dar pelea”, contó el neuquino luego de adueñarse del Giro y confesar que venía pasando por momentos duros: “sufro ataques de pánico y por suerte lo vengo llevando bien”.

-¿Tomaste dimensión que sos el ganador del Giro del Sol?

-Estoy feliz y este momento es increíble. Nunca pasé por algo así de ganar una vuelta UCI. Haber puesto mi nombre entre los ganadores del Giro es muy importante, todavía no caigo bien en lo que logré, pero feliz por mi familia y por el equipo Gremios por el Deporte que me apoyó en todo.

-¿Cuál fue la táctica para ganar?

-El trabajo en equipo, esa fue la clave. Tanto Laureano (Rosas), Emiliano (Ibarra) y yo éramos candidatos. Me tocó estar cuando la etapa hizo un corte y mis compañeros y equipo decidieron que fuera y por suerte pude cumplirles y ganar el Giro.

-Ganaste apenas por cuatro segundos, ¿Se te pasó por la cabeza perderla?

-Primero me escapé, pero luego el equipo decidió darle caza a la fuga porque éramos muchos y cuando se levantó mucho viento en la Cuestas de las Vacas, Laureano (Rosas) me hizo picar, me concentré y me prendí sabiendo que tenía que dar todo porque era candidato a quedarme con el Giro. Pero también sabía que iba a ser muy difícil porque iba con contrincantes muy duros, así que en el final le puse todo porque me atacaron. Le puse la vida y Dios me premió con esta victoria.

-¿Cómo transitaste la carrera con tanto desgaste y sabiendo que te iban a buscar en el final?

-Molesto con los compañeros de fuga porque no me querían tirar, me cortaron la escalera y en ese momento no entendí que cada uno tiene su estrategia y me molestó porque sabía que al no tirar me iban a atacar al final y lo hicieron. Cobarrubia, Alejandro Duran, el Colo Velardez y Méndez, pero la verdad que lo dejé todo y creo que me lo merecía por todo lo que entregué.

-Ibarra, tu compañero de equipo, largó la última etapa siendo el líder pero ganaste vos. ¿Se molestó por eso?

-Emiliano es un tremendo ciclista con unas condiciones inmensas, él confió en mí al igual que Laureano dejando en claro que no interesa quién gana sino que lo que importa es la camiseta. Por eso di todo hasta el final, incluso si se me escapaba no me iba conforme porque lo di todo.

-Lograste acomodarte bien durante los tres días de competencia, ¿fue exigente el Giro?

-Cada etapa se fue haciendo más dura y fue determinante el entrenamiento y la preparación física con la que llegamos. De la primera etapa a la segunda cambió porque el terreno fue más duro y exigente. Y la última fue larga, complicada, en la que el rendimiento físico fue fundamental.

-¿Se viene la Vuelta a San Juan y llegas ganando el Giro del Sol, eso te da un plus extra?

-Este triunfo motiva mucho para lo que se nos viene que es muy lindo. Estoy preparado, al igual que todo el equipo, para dar batalla en el Vuelta a San Juan porque somos un buen equipo y contamos con una carta importante para luchar que es nuestro capitán Laureano Rosas.