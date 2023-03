Netflix anuncia que Stranger Things tendrá una precuela

Desde su estreno en 2016, Stranger Things es una de las series más vistas y elegidas en Netflix. Los fanáticos del cine se encuentran a la espera de la quinta entrega que será en el 2024. Sin embargo, ese no es el único estreno que habrá de la historia antes mencionada, según Variety, semanario estadounidense dedicado al cine. Dicho sitio dio a conocer el nuevo lanzamiento de “Stranger Things: The First Shadow”, una precuela de la reconocida producción de los hermanos Duffer.

La historia de Stranger Things se enfoca en un pequeño pueblo de Estados Unidos llamado Hawkins, que oculta secretos perturbadores. Los protagonistas son niños que rápidamente comienzan a percibir las situaciones anormales que suceden a su alrededor, impulsada por la desaparición de uno de sus miembros. A lo largo de las temporadas, van descubriendo que el mal no ha terminado de irse completamente, por lo que deben combatir con ello por mucho tiempo.

Después de cuatro exitosas temporadas, Netflix anunció este martes el estreno de Stranger Things: The First Shadow, la obra de teatro spin-off que funcionará como precuela. La misma será estrenada mundialmente en el Teatro Phoenix (Londres), en la segunda mitad de 2023. Es necesario resaltar que fue escrita y producida por Kate Trefry, basándose en una historia original de los hermanos Duffer (creadores de la serie).

Sinopsis oficial de la precuela de Stranger Things

"Hawkins, 1959: una ciudad normal con preocupaciones regulares. El auto del joven Jim Hopper no arranca, la hermana de Bob Newby no se toma en serio su programa de radio y Joyce Maldonado solo quiere graduarse y largarse de la ciudad. Cuando llega el nuevo estudiante Henry Creel, su familia descubre que un nuevo comienzo no es tan fácil…y las sombras del pasado tienen un alcance muy largo", dice la sinopsis.

Además, también expresaron sobre la serie: "Traído a la vida por un equipo creativo ganador de múltiples premios, que lleva la narración teatral y el arte escénico a una dimensión completamente nueva, esta nueva y apasionante aventura lo llevará de regreso al comienzo de la historia de Stranger Things, y puede contener la clave para el final". De acuerdo a esto, la precuela sería un puntapié para el fin de la historia que tanto ha cautivado.