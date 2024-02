"No necesitas tus ojos": entrenador de Francisco Prado explica la polémica del UFC México

El entrenador Asim Zaidi cree que sus comentarios en la esquina de Francisco Prado (12-2 MMA, 1-2 UFC) durante la derrota del sábado en UFC México ante Daniel Zellhuber (15-1 MMA, 3-1 UFC) fueron exagerados. Después de dos rounds competitivos de acción de Peso Ligero en la Arena Ciudad de México, el argentino regresó a su esquina con un ojo muy dañado. Le dijo a su equipo que no podía ver, lo que llevó al director ejecutivo del equipo GOAT SHED, con sede en Miami, a decirle a su luchador: "No necesitas tus ojos".

"El traductor dijo: 'No necesitas tus ojos. Luchar. Ve al centro. Sólo pelea.' Le dije: 'No necesitas tus ojos'. Si peleas en el clinch, no necesitarás tus ojos. No pelees en el centro del ring. En el centro, necesitas tus ojos. Llévalo a la cerca, lucha y pelea con él para que no confíes en tus ojos. Al llegar al tercer asalto, mi peleador y yo realmente tuvimos un momento de Rocky (Balboa) y (el entrenador) Mickey", expuso Asim ante MMA Junkie.

Por otra parte, Zaidi reconoció: "Ambos estábamos dispuestos a morir por una victoria. Me dijo que no podía ver, así que inmediatamente le di una estrategia para seguir luchando. Desafortunadamente, el traductor no pudo traducir correctamente y me hizo parecer un psicópata, no es que me importe. El traductor es un gran tipo y simplemente se volvió un poco loco. Le dije a mi luchador que sus ojos son necesarios en los combates a larga distancia".

La polémica fue un malentendido

"No luches contra el oponente en el centro. No necesita sus ojos si pelea en el clinch. Le pedí que se concentrara en golpear en el clinch y agarrarse a la cerca para no confiar en sus ojos. Era claramente 1-1 al llegar a la tercera ronda. Quien ganara ese tercer asalto se llevaría la pelea. Ningún peleador o entrenador en el planeta tiraría la toalla por eso. Es fácil para un casual pedir tirar la toalla. La mayoría de los casuales no entienden los sacrificios por los que pasa un luchador", afirmó el entrenador de Francisco Prado.

Para cerrar, sobre el gran pleito de Prado, Zaidi comentó: "Francisco, sus compañeros de entrenamiento, mi entrenador asistente (Mango) y yo dejamos a nuestras familias y hemos estado viviendo en un pueblo de México durante tres semanas, todos en una pequeña casa, duchándonos con baldes de agua y moliendo en las montañas. . Mi peleador no haría todo ese sacrificio sólo para darse por vencido en el tercer asalto de una pelea reñida. Vivimos por la espada y morimos por la espada. Y yo también estoy dispuesto a morir para que mi luchador tenga éxito".