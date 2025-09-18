El Gobierno Nacional puso en marcha una nueva reglamentación que establece cómo los Clubes de Barrio y de Pueblo podrán acceder a los subsidios en las tarifas de electricidad y gas por redes. A partir de ahora, las solicitudes deberán realizarse exclusivamente a través de la plataforma de Trámites a Distancia (TAD).

La medida incluye un doble registro obligatorio: las instituciones no solo deben estar inscriptas en el Registro Nacional de Clubes de Barrio y de Pueblo, administrado por la Subsecretaría de Deportes de la Nación, sino también validar su condición en el Registro de Beneficiarios - Clubes de Barrio Res. SE 992/21*, dependiente de la Secretaría de Energía.

Publicidad

Para los clubes que ya reciben el beneficio, se dispuso un plazo de 90 días para el reempadronamiento mediante el nuevo sistema, a fin de mantener los subsidios en las tarifas energéticas.

La normativa ratifica además los requisitos de la Ley Nacional N° 27.098, que establece que los clubes deben ser asociaciones civiles sin fines de lucro, contar con personería jurídica vigente, tener al menos tres años de antigüedad, reunir entre 50 y 2.000 socios, y promover actividades deportivas no profesionales, educativas y culturales.

Publicidad

En San Juan, el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE), como Unidad Operativa de Implementación, trabaja junto a la Secretaría de Deportes provincial para elevar a la Nación el listado de instituciones que cumplan con los requisitos. Una vez aprobadas, las distribuidoras Naturgy San Juan S.A. y D.E.C.S.A. deberán aplicar la tarifa diferencial correspondiente a los clubes incluidos en el registro oficial.