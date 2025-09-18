Publicidad
Nuevas reglas en San Juan para que los clubes accedan al subsidio en luz y gas

El Gobierno Nacional estableció un nuevo procedimiento para que los Clubes de Barrio y de Pueblo gestionen los subsidios energéticos a través de la plataforma TAD, con reempadronamiento obligatorio y doble registro en organismos nacionales.

Hace 2 horas
Para los clubes que ya reciben el beneficio, se dispuso un plazo de 90 días para el reempadronamiento mediante el nuevo sistema. Foto archivo.

El Gobierno Nacional puso en marcha una nueva reglamentación que establece cómo los Clubes de Barrio y de Pueblo podrán acceder a los subsidios en las tarifas de electricidad y gas por redes. A partir de ahora, las solicitudes deberán realizarse exclusivamente a través de la plataforma de Trámites a Distancia (TAD).

La medida incluye un doble registro obligatorio: las instituciones no solo deben estar inscriptas en el Registro Nacional de Clubes de Barrio y de Pueblo, administrado por la Subsecretaría de Deportes de la Nación, sino también validar su condición en el Registro de Beneficiarios - Clubes de Barrio Res. SE 992/21*, dependiente de la Secretaría de Energía.

Para los clubes que ya reciben el beneficio, se dispuso un plazo de 90 días para el reempadronamiento mediante el nuevo sistema, a fin de mantener los subsidios en las tarifas energéticas.

La normativa ratifica además los requisitos de la Ley Nacional N° 27.098, que establece que los clubes deben ser asociaciones civiles sin fines de lucro, contar con personería jurídica vigente, tener al menos tres años de antigüedad, reunir entre 50 y 2.000 socios, y promover actividades deportivas no profesionales, educativas y culturales.

En San Juan, el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE), como Unidad Operativa de Implementación, trabaja junto a la Secretaría de Deportes provincial para elevar a la Nación el listado de instituciones que cumplan con los requisitos. Una vez aprobadas, las distribuidoras Naturgy San Juan S.A. y D.E.C.S.A. deberán aplicar la tarifa diferencial correspondiente a los clubes incluidos en el registro oficial.

