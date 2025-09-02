La Expo Tattoo San Juan vuelve con fuerza este 2025. El encuentro se realizará el 6 y 7 de septiembre en el Centro Cultural Conte Grand, en Capital, y contará con la participación de alrededor de 70 artistas de distintas provincias del país, además de tatuadores internacionales. La convocatoria ya está abierta tanto para quienes deseen participar como para el público que quiera asistir.

Fredy Solares, uno de los organizadores, explicó a DIARIO HUARPE que “el objetivo desde un principio fue fomentar un poco más el tatuaje aquí en la provincia, mostrar el nivel de tatuaje que existe en San Juan a nivel nacional y alimentar la profesión”.

El evento, que llevaba varios años sin realizarse, busca generar un espacio para que el público local pueda apreciar los trabajos de artistas de renombre. Entre ellos, estarán presentes como jurados Lucas Strange (Buenos Aires), George Esteban (Chile), Mery Nievas (La Rioja) y Luisina (Buenos Aires).

“Nuestra idea principal era hacer llegar a ese público el nivel de tatuaje que existe aquí en la provincia, crecer un poco más la comunidad del tatuaje y mostrar que en San Juan también hay artistas de gran nivel”, añadió Solares.

El evento incluirá también sorteos, bandas en vivo, shows de rap, DJs y una variada propuesta gastronómica. La organización está a cargo de Fredy Solares, Fran Trigo, Nicolás Morales y Jorge Cortéz, todos tatuadores con más de una década de trayectoria. Además, informaron que para participar en los seminarios y talleres los interesados pueden comunicarse al 2645281245 o a través de la página oficial de Oeste Expo Tattoo.