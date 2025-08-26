Provinciales > Empleo
Oferta laboral en San Juan: DATA busca técnico de soporte informático
POR REDACCIÓN
Hace 2 horas
La empresa DATA 2000 S.A. abrió una búsqueda laboral para incorporar un técnico de soporte informático en la provincia de San Juan. La posición es presencial, bajo contrato por tiempo indeterminado, con jornada part time.
Responsabilidades principales
- Atender incidencias de hardware, software y redes.
- Instalar, configurar y mantener PCs, impresoras, periféricos y sistemas operativos.
- Monitorear el estado de servidores, redes y aplicaciones.
- Documentar incidencias y soluciones.
- Brindar soporte presencial y remoto a usuarios.
- Escalar problemas complejos al área correspondiente.
Requisitos para aplicar
- Formación: Técnico en Informática, Sistemas o carreras afines (o experiencia comprobable).
- Experiencia: mínimo 1 a 2 años en soporte técnico.
- Conocimientos en Windows, Linux y MacOS, Redes (TCP/IP, routers, switches), herramientas de ticketing y monitoreo, paquetes de ofimática (Microsoft 365, Google Workspace)
Habilidades clave
- Buena comunicación con usuarios
- Resolución de problemas
- Trabajo en equipo
- Organización y proactividad
- Conocimientos deseables (no excluyentes)
- Virtualización, servidores o cloud
- Seguridad informática básica
- Programación
- Inglés técnico
Otros requisitos
- Educación mínima: Secundaria
- Experiencia: 2 años
- Edad: entre 22 y 40 años
- Idioma: Inglés (nivel técnico)
Esta búsqueda representa una oportunidad para profesionales con perfil técnico y orientación al servicio. Los que deseen incorporarse pueden hacer clic aquí.
Más Leídas
Más Leídas