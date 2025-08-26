La empresa DATA 2000 S.A. abrió una búsqueda laboral para incorporar un técnico de soporte informático en la provincia de San Juan. La posición es presencial, bajo contrato por tiempo indeterminado, con jornada part time.

Responsabilidades principales

Atender incidencias de hardware, software y redes.

Instalar, configurar y mantener PCs, impresoras, periféricos y sistemas operativos.

Monitorear el estado de servidores, redes y aplicaciones.

Documentar incidencias y soluciones.

Brindar soporte presencial y remoto a usuarios.

Escalar problemas complejos al área correspondiente.

Requisitos para aplicar

Formación: Técnico en Informática, Sistemas o carreras afines (o experiencia comprobable).

Experiencia: mínimo 1 a 2 años en soporte técnico.

Conocimientos en Windows, Linux y MacOS, Redes (TCP/IP, routers, switches), herramientas de ticketing y monitoreo, paquetes de ofimática (Microsoft 365, Google Workspace)

Habilidades clave

Buena comunicación con usuarios

Resolución de problemas

Trabajo en equipo

Organización y proactividad

Conocimientos deseables (no excluyentes)

Virtualización, servidores o cloud

Seguridad informática básica

Programación

Inglés técnico

Otros requisitos

Educación mínima: Secundaria

Experiencia: 2 años

Edad: entre 22 y 40 años

Idioma: Inglés (nivel técnico)

Esta búsqueda representa una oportunidad para profesionales con perfil técnico y orientación al servicio. Los que deseen incorporarse pueden hacer clic aquí.