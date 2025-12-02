El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, habló sobre la designación de Alejandra Monteoliva como nueva ministra de Seguridad de la Nación y destacó que la provincia cuenta con una “plusvalía” debido al vínculo previo construido con la funcionaria en los últimos meses.

Según explicó el mandatario, tanto él como integrantes de su equipo ya mantuvieron contactos con Monteoliva antes de su llegada al gabinete nacional. En particular, remarcó el rol del secretario general de la Gobernación, Emilio Achén, quien trabajó de manera conjunta con la ministra cuando esta ocupaba funciones en la órbita de la Presidencia.

“Ya he tenido contacto con la nueva ministra. Quien ha tenido mucho contacto con ella también es Emilio Achén, porque han trabajado juntos incluso antes de que fuera ministra”, señaló Orrego. “Eso nos da una plusvalía, porque podemos desarrollar un trabajo que ya viene coordinado en varios aspectos”, agregó.

El gobernador explicó que esa articulación previa se dio especialmente a principios del año pasado, cuando Monteoliva se desempeñaba como secretaria general de la Presidencia, y que desde entonces mantuvieron “una relación muy sólida”. En ese marco, adelantó que un nuevo encuentro con la ministra se concretará “antes de fin de año”.

Orrego también indicó que, además del área de Seguridad, mantiene en agenda reuniones con otros sectores del Gobierno nacional que resultan “tan importantes como este”, con el objetivo de avanzar en temas clave para los sanjuaninos. “Son vínculos que nos permiten avanzar en prioridades para la provincia”, afirmó.

La designación de Monteoliva marca uno de los primeros movimientos en el gabinete nacional, y desde San Juan buscan capitalizar la relación establecida para fortalecer la coordinación en políticas de seguridad y asistencia federal.

