Pampita reveló qué cosas no perdona en su romance con Martín Pepa

Pampita inició el 2026 en Punta del Este para recibir el año, alternando compromisos laborales con marcas que la buscan para sus fiestas y momentos de descanso con familia y amigos.

En esta temporada, Martín Pepa la acompaña en sus días de playa, trabajo y diversión. Durante uno de los eventos a los que asistió, la modelo aceptó el desafío de participar en un juego de preguntas y respuestas en el Stream de DirectTV para definir sus posturas sentimentales mediante el uso del pulgar arriba o abajo.

En la dinámica, Pampita aprobó las propuestas de convivencia al mes de conocerse y el hecho de seguir a ex parejas en las redes sociales. No obstante, mostró su rechazo hacia el amor a distancia. Según confesó, este es un punto que ha planteado en su vínculo con Pepa, admitiendo que suele llorar por las noches al no poder dormir abrazada a su pareja, algo que ama hacer y que en este caso no le resulta posible.

Finalmente, la modelo fue tajante al ser consultada sobre la posibilidad de sumar a una tercera persona a la relación. Ante esta pregunta, Pampita cambió su expresión por completo y, con gestos de rechazo absoluto y el pulgar hacia abajo, dejó en claro que una propuesta de ese tipo significaría el fin definitivo de su vínculo amoroso.