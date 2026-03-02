El Gobierno argentino salió a minimizar el papel de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en la repatriación del futbolista Nahuel Gallo, quien había sido detenido en el exterior en medio de una causa judicial. En declaraciones de funcionarios oficiales, se aclaró que la gestión fue conducida principalmente por el ministerio de Relaciones Exteriores y canales diplomáticos del Estado, y que la intervención de la AFA fue de carácter colaborativo y secundario.

Desde el Ejecutivo se destacó que la repatriación de ciudadanos argentinos en situaciones judiciales o de detención en el exterior corresponde al Estado nacional, que actúa mediante sus embajadas, consulados y acuerdos multilaterales, y que en este caso se coordinó con las autoridades del país en el que Gallo se encontraba privado de libertad.

Las fuentes oficiales respondieron así a versiones periodísticas y comentarios en redes que habían enfatizado la supuesta intervención directa de la AFA en la liberación y traslado del futbolista. Según el Gobierno, ese enfoque “exageró” la participación de la entidad que rige el fútbol argentino, cuando su rol fue el de colaborar en contactos y comunicaciones sin ser protagonista de la decisión final.

Voceros de la Casa Rosada también subrayaron que no existe ninguna oficina o delegación oficial de la AFA en el exterior con facultades diplomáticas o jurisdicción legal para actuar en nombre de ciudadanos detenidos, y que cualquier contacto con ese órgano fue de apoyo logístico y comunicación con familiares o intermediarios, pero no de gestión formal.

La AFA, por su parte, no había emitido una comunicación pública detallando su rol en el caso al momento de la publicación de los cuestionamientos, lo que generó un vacío informativo que fue aprovechado por versiones que atribuían una intervención política o gestión directa al organismo. El Gobierno buscó con sus declaraciones precisar responsabilidades y competencias entre instituciones públicas y privadas.

El episodio se da en un contexto en el que la AFA ha tenido recientemente un mayor protagonismo mediático por temas institucionales internos, y en el que cualquier referencia a su rol en asuntos sensibles tiende a generar debate. El Ejecutivo intenta así frenar interpretaciones que puedan atribuirle una influencia indebida fuera del ámbito estrictamente deportivo.

La aclaración oficial se suma a la habitual tendencia del Gobierno de diferenciar las competencias estatales de las de organizaciones deportivas, y procuró cerrar especulaciones sobre la gestión de casos de ciudadanos argentinos en el exterior, enfatizando la primacía de la función estatal frente a cualquier intento de atribuir protagonismo a entidades privadas.