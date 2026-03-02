Carolina "Pampita" Ardohain destaca por proyectar un control y presencia constantes en medio de una agenda exigente de grabaciones, eventos, proyectos y maternidad. Su diferencial para mantener una energía inquebrantable reside en una rutina matutina sólida basada en la disciplina, el orden y pequeños hábitos que marcan el ritmo de toda la jornada. Según la conductora, “el secreto no está en tener más tiempo, sino en usar mejor la primera hora del día”.

Para transformar el bienestar y la productividad, la modelo evita la tendencia común de despertar directamente con el celular en la mano. Su método incluye mover el cuerpo mediante estiramientos, yoga breve, caminatas ligeras o rutinas cortas de fuerza, lo que potencia la concentración y la energía sostenida.

Publicidad

Además, realiza una planificación rápida del día revisando su agenda y definiendo tres prioridades claras antes de que comiencen las interrupciones. Sobre esta práctica, sostiene que “no se trata de hacer todo, sino de avanzar en lo importante”.

Finalmente, la alimentación juega un papel central en su esquema, optando por un desayuno simple pero nutritivo que incluye proteínas, frutas y grasas saludables. Al evitar los ultraprocesados, logra estabilizar su energía y prevenir bajones a media mañana. Para la modelo, esta estructura es esencial porque “cómo empezás el día define cómo lo terminás”.