Comienzan las clases en San Juan en medio del paro nacional docente

Este lunes 2 de marzo dio inicio el ciclo lectivo 2026 en la provincia de San Juan, en una jornada atravesada por el paro nacional docente convocado por CTERA, al que adhirieron a nivel provincial los gremios UDAP, UDA y AMET. Los primeros en regresar a las aulas fueron los alumnos de nivel inicial y primaria, mientras que el nivel secundario comenzará el próximo miércoles.

En un relevamiento realizado por DIARIO HUARPE en algunas escuelas de Capital, se pudo constatar que la Escuela Superior Sarmiento tuvo una actación del 100% al paro, en donde ni siquiera se hizo presente algún directivo. Por otra parte, establecimientos como la Normal Sarmiento y EPET 4, tuvieron un 80% de inasistencia por parte de docentes.

La medida de fuerza a nivel nacional

La decisión de CTERA de sostener el paro se mantuvo pese a que el Gobierno nacional convocó a los gremios a una mesa paritaria para este lunes al mediodía, en cumplimiento de un fallo de la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que ordenó suspender el decreto 341/2025 y retomar la negociación salarial a nivel nacional. La protesta incluye una movilización al Congreso desde las 11:30, con concentración en Avenida de Mayo y Bolívar.

El gremio adelantó que en varias jurisdicciones se dictarán clases públicas para visibilizar el conflicto. La medida se inscribe en un escenario de tensión con el Gobierno nacional tras la sanción de la reforma laboral el viernes en el Senado y en medio del reclamo por mejoras salariales y mayor financiamiento educativo.

Los reclamos de los docentes

A través de un comunicado difundido en redes sociales, CTERA confirmó el "Paro Nacional y Movilización" y planteó una serie de demandas: aumento salarial, restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), incremento del presupuesto educativo y rechazo al proyecto de Ley de Libertad Educativa. "Más que nunca este 2 de marzo paramos y movilizamos contra la política de ajuste y destrucción del gobierno nacional", afirmó la organización gremial.

Además, expresó su repudio a la reforma laboral al afirmar que "forma parte del plan de ajuste" del presidente Javier Milei y que "avanza directamente contra los derechos conquistados por las trabajadoras y los trabajadores". El gremio agregó que la norma "no tiene como objetivo la creación de empleo ni la mejora de las condiciones laborales, sino la precarización del trabajo, la flexibilización de las relaciones laborales y la continuidad de la pérdida de empleo".

La situación en la provincia

En San Juan, los gremios docentes rechazaron la propuesta salarial presentada por el Gobierno provincial en la reunión paritaria realizada el viernes 27 de febrero y confirmaron su adhesión al paro nacional con movilización. La oferta oficial consistió en un aumento del 10% en dos tramos con cláusula de revisión, considerada insuficiente por UDAP, UDA y AMET, que ratificaron la medida de fuerza tras consultar a las bases.

Al término del encuentro, el secretario general de AMET, Daniel Quiroga, explicó que los sindicatos presentaron una propuesta alternativa. "Planteamos modificar los tramos del E66; en el E60 aumentar los puntos; realizar una recomposición salarial con la inflación de diciembre, enero y posiblemente febrero, que no fue tenida en cuenta; y también evaluar un incremento en la antigüedad y en los radios, llegando a los radios 4, 5, 6 y 7 con un 10% más", detalló.

Según el dirigente, esa propuesta fue consensuada entre los tres gremios, pero el Ejecutivo provincial presentó opciones distintas. "Son otras las propuestas que nos da el Gobierno. Los docentes no las han aceptado y por eso se definió este paro y movilización", sostuvo. Quiroga remarcó además el amplio respaldo a la medida. "Hicimos mandatos, los bajamos a las escuelas y el 99% votó por paro y movilización", afirmó.

En ese sentido, confirmó que la huelga será por 24 horas y se realizará en adhesión al paro nacional convocado por CTERA. "Entre los tres gremios acordamos un paro provincial y nacional. UDA también adhiere a la medida nacional", precisó.

Posible profundización del conflicto

Por último, el dirigente advirtió que el conflicto podría profundizarse si no hay avances en las negociaciones. "La semana que viene está previsto un plenario y, si no llegamos a un acuerdo, se evaluará un paro por 48 horas", adelantó. La próxima reunión paritaria fue convocada para el miércoles a las 15 horas, en un intento por destrabar el conflicto antes del inicio de clases en el nivel secundario.