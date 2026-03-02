Quiénes son los famosos que fueron vistos muy juntos y estalló el rumor de romance

Un posible romance veraniego ha captado la atención mediática tras las revelaciones en el programa "Mediodía Bien Arriba", conducido por Carlos Monti. Juan Etchegoyen y la panelista Meli Vinci presentaron una primicia que vincula sentimentalmente a la periodista Guadalupe Vázquez con el modelo Mario Guerci.

Según la información brindada, ambos fueron vistos compartiendo una velada el pasado jueves por la noche en un restaurante ubicado en la zona norte, específicamente en Martínez o San Isidro.

Durante la emisión, los periodistas realizaron una recreación de la escena, destacando la fuerte química entre los protagonistas. Sobre el encuentro, Etchegoyen y Vinci revelaron: "Los famosos que cenaron el jueves por la noche en un reconocido restaurante de la zona norte, más precisamente, de la localidad de Martínez o de San Isidro, son la periodista Guadalupe Vázquez y el modelo Mario Guerci".

Testigos presenciales habrían notado una actitud muy cómplice, describiendo: "El detalle de estar cenando y, de repente, estrechada la mano así, uno con el otro, y con la copa en la mano".

El vínculo también tendría un correlato en el mundo digital, ya que se confirmó que ambos se siguen mutuamente en redes sociales. Al respecto, Etchegoyen señaló: "Dato al pasar, se siguen los dos en redes".

Este acercamiento ocurre luego de que en septiembre de 2025 se acabara el amor entre Guerci y Camila Cavallo. Hasta el momento, ni Vázquez ni Guerci han emitido declaraciones oficiales sobre estos rumores de noviazgo que circulan en el ambiente del espectáculo.