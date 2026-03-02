Churros caseros: el paso a paso para que salgan crocantes y no exploten

Obtener churros dorados, aireados y con el equilibrio perfecto entre una corteza crujiente y un centro tierno es posible siguiendo una serie de cuidados que garantizan un resultado exitoso sin riesgos de explosiones.

Esta preparación, sinónimo de playa o tardes de invierno en Argentina, requiere ingredientes básicos: 250 ml de agua, 50 g de manteca, una cucharada de azúcar, una pizca de sal, 150 g de harina 0000 y 2 huevos. Para la cocción, se necesita aceite neutro y azúcar extra para el rebozado final.

Publicidad

El proceso comienza con la elaboración de la base caliente. En una olla, se debe llevar a hervor el agua junto con la manteca, el azúcar y la sal; al romper el hervor, se retira del fuego y se incorpora la harina de golpe, mezclando rápidamente hasta que la masa se desprenda de las paredes.

Este paso es fundamental para cocinar parcialmente la harina y evitar que los churros se abran al freírlos. Tras dejar entibiar la mezcla unos minutos, se agregan los huevos de a uno, integrándolos bien hasta obtener una masa espesa pero fluida que pueda salir por manga.

Publicidad

Un detalle técnico indispensable es el uso de una manga con pico estrella, cuyas estrías permiten una mejor cocción y seguridad. En cuanto a la fritura, el aceite debe mantenerse a una temperatura media de entre 170 y 180 grados. Tal como destaca la receta, “el secreto no está en ingredientes raros, sino en la textura correcta de la masa y la temperatura del aceite”.

Si el aceite está muy caliente, los churros quedarán crudos por dentro; si está frío, absorberán demasiada grasa y resultarán pesados. Se recomienda probar primero con un pequeño trozo de masa para verificar que suba lentamente y burbujee suave.

Publicidad

Para un acabado tradicional, se deben formar los churros directamente sobre el aceite o cortarlos antes en una bandeja, freírlos hasta dorar y escurrirlos en papel absorbente. El toque final consiste en pasarlos por azúcar apenas salen del fuego para que se adhiera mejor. Si se desea rellenar con dulce de leche o crema pastelera, es necesario esperar a que enfríen un poco antes de usar una manga fina.