"Podemos tener bajas": la advertencia de Trump al anunciar los ataques contra Irán

En las primeras horas del sábado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció desde su resort Mar-a-Lago en Florida el lanzamiento de una "operación militar masiva y en curso" contra Irán. En una declaración en video de ocho minutos publicada en redes sociales, el mandatario justificó la acción, advirtió sobre posibles consecuencias y planteó un llamado explícito al cambio de régimen en Teherán. Los corresponsales de la BBC, Tom Bateman y Daniel Bush, analizaron los mensajes clave del discurso presidencial.

La justificación de los ataques: "amenazas inminentes"

Trump fundamentó la ofensiva en la necesidad de "defender al pueblo estadounidense eliminando las amenazas inminentes del régimen iraní". Según el presidente, Irán representa un peligro directo para Estados Unidos, sus tropas, sus bases en el extranjero y sus aliados. El mandatario esgrimió tres argumentos centrales: que Irán ha sido una amenaza desde la Revolución Islámica de 1979; que está cerca de desarrollar misiles balísticos intercontinentales capaces de alcanzar territorio estadounidense —una afirmación no respaldada por evaluaciones de inteligencia—; y que se encuentra al borde de desarrollar un arma nuclear.

El corresponsal Tom Bateman señaló que el momento elegido responde a la percepción de Trump y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, de que el liderazgo iraní se encuentra en su punto más débil en años, con sus milicias aliadas diezmadas tras la guerra de Gaza y una brutal represión de las protestas internas.

El fracaso de las negociaciones

Trump sostuvo que Estados Unidos intentó repetidamente llegar a un acuerdo con Irán, pero que el régimen "sacó ventaja" de los intentos de Washington por negociar el fin de su programa nuclear. En las últimas semanas, el presidente vaciló sobre el alcance de sus exigencias, pero su línea roja terminó convergiendo en la exigencia de cero enriquecimiento nuclear, algo que Teherán consideró una humillación.

Las conversaciones mediadas por Omán debían continuar la próxima semana, y el país mediador había afirmado el viernes que un avance estaba al alcance. Sin embargo, Trump rechazó la oferta iraní de no almacenar material nuclear. Bateman recordó que fue Trump quien, en su primer mandato, retiró unilateralmente a Estados Unidos del acuerdo nuclear de 2015, un hecho que Teherán utilizó como prueba de que fue Washington quien tomó el camino de la violencia.

"Operación Furia Épica": alcance y escala

El presidente anunció que el ejército estadounidense está realizando una "operación masiva y continua" denominada Furia Épica para impedir que Irán amenace a Estados Unidos y sus intereses de seguridad nacional. El corresponsal Daniel Bush señaló que el alcance y la escala del ataque serán mucho mayores que el bombardeo estadounidense contra Irán de junio de 2025, aunque Trump no ofreció detalles sobre su duración.

Es significativo que el presidente no buscara la autorización del Congreso para el ataque, lo que ha generado malestar entre legisladores, especialmente demócratas, que piden limitar su poder. Bush advirtió que el gobierno enfrentará una presión creciente para justificar la operación y convencer a los votantes de que atacar a Teherán hará más seguro el territorio estadounidense, en un momento en que muchos prefieren que la administración se concentre en asuntos internos.

El reconocimiento de bajas estadounidenses

Uno de los pasajes más significativos del discurso fue el reconocimiento explícito de Trump sobre las posibles consecuencias humanas de la operación. "Las vidas de valientes héroes estadounidenses pueden perderse y podemos tener bajas; eso suele ocurrir en la guerra", afirmó el presidente, quien agregó que la misión es "noble" y se realiza "por el futuro".

Bush interpretó estas palabras como un reconocimiento del riesgo político que implica toda acción militar. Trump apuesta a que podrá mantener las bajas al mínimo y obtener una victoria presentable antes de las elecciones de mitad de mandato en noviembre. Sin embargo, advirtió que si el conflicto se expande a una guerra regional, podría arrastrar nuevamente a Estados Unidos a una "guerra eterna" en Medio Oriente, contradiciendo la promesa de campaña de desvincular al país de conflictos extranjeros.

El llamado al cambio de régimen

La parte más crítica del discurso fue el mensaje dirigido a la Guardia Revolucionaria Islámica y las fuerzas armadas iraníes: "Deben deponer las armas y tendrán inmunidad total o, de lo contrario, enfrentarán una muerte segura". Trump dejó claro que el objetivo estratégico es el cambio de régimen, inspirado en la operación que permitió la captura de Nicolás Maduro en Venezuela.

Bateman advirtió sobre los inmensos peligros de esta apuesta: un conflicto civil incontrolable dentro de Irán, un derramamiento de sangre masivo, una guerra regional que arrastre a los aliados árabes de Estados Unidos y la muerte de personal estadounidense. Señaló que, aunque funcionarios iraníes han filtrado la existencia de un plan de sucesión con cuatro niveles listos para dirigir el régimen en caso de que el líder supremo sea asesinado, Trump apuesta a obtener un resultado similar al de Venezuela.

El llamado al pueblo iraní

Por último, Trump se dirigió directamente al pueblo de Irán: "La hora de su libertad está cerca... cuando terminemos, tomen el control de su gobierno. Esta será probablemente su única oportunidad en generaciones". El presidente buscó mantener el foco en la construcción democrática mediante un llamamiento directo a la población, aunque con una advertencia inquietante sobre la oportunidad única para transformar la sociedad iraní.

Bush señaló que Trump ha convertido la búsqueda de la paz en una parte clave de su agenda para un segundo mandato, con aspiraciones al Premio Nobel de la Paz. Irán sería una pieza central de ese legado si la operación resulta exitosa, pero advirtió que si el conflicto se descontrola, podría costarle caro en su intento de ser visto como un defensor de la paz en el escenario mundial.