El lunes 2 de marzo comienza la temporada 26 de Intrusos en América TV sin la presencia de Pablo Layús. El histórico periodista y notero de Córdoba, tras festejar el cuarto de siglo del programa el año pasado, decidió no regresar bajo la conducción de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich.

Layús explicó en WO Radio FM 96.7 de Villa Carlos Paz su situación actual: “El próximo lunes vuelvo al canal, pero no me incorporo al programa. Ya lo había empezado a hablar en diciembre”. Sobre su alejamiento, detalló: “Estaba queriendo buscar otro lugar, otro espacio. Lo planteé siempre y cuando existiera esa oportunidad”.

Publicidad

El periodista analizó su utilidad en el formato artístico actual del show: “Sentí que no le estaba siendo tan útil al programa que los chicos querían hacer. Si lograban armar otra mesa, podían contar conmigo para dar un pasito al costado”.

En relación a los conductores, expresó: “Tengo que agradecerles a Adrián Pallares y a Rodrigo Lussich. Los veo construyendo el programa que quieren y divirtiéndose. Por eso sentí que lo mejor era apartarme y dejarlos seguir”.

Publicidad

Mientras el ciclo continúa con Marcela Tauro, Paula Varela, Natalie Weber y Daniel Ambrosino, sumando a Marcela Baños y Camilo García, Layús espera definiciones de la emisora. "El lunes empezaré a tener más precisión. Primero quiero hablar con las autoridades y analizar lo que viene", sostuvo el comunicador.

Tras 26 años en el ciclo, concluyó: “Tengo amigos en la producción y para mí es como mi casa. Va a ser raro el lunes llegar y no estar. Siempre soy un intruso con la camiseta puesta”.