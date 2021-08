Para hacer los pozos de agua necesarios, empresarios priorizarían los contratos estatales antes que privados

El verano asoma difícil para los regantes. Con la peor sequía de los últimos 100 años y los diques con niveles bajísimos, las perforaciones para extraer agua serán una de las pocas alternativas. Pero a esto se le suma otra dificultad: las empresas sanjuaninas ya no dan abasto entre los pedidos de productores e Hidráulica para hacer todos los pozos necesarios.

En este escenario, 12 empresarios locales decidieron empezar a trabajar juntos y formaron la Cámara de Empresas Perforistas de San Juan. En el espacio de diálogo empezaron a trazar alternativas para llegar a los meses de verano, cuando más falta hace el agua para riego, con una alternativa que no deje desamparados a productores y permita pasar la temporada de la mejor manera posible.

Wbaldino Acosta, titular de la cámara, aseguró que apenas se formó la institución empezaron a dialogar con la Dirección de Hidráulica y que ya tienen una alternativa trazada que podría ser la que finalmente utilicen. “Por separado ninguna empresa sanjuanina ni argentina de perforación puede hacer frente a lo que hace falta, juntos podemos encontrar alguna forma”, dijo.

“Una de las opciones que se barajan es darle prioridad a la batería de pozos del Estado, aunque esto significará que algunos contratos y compromisos privados no los vamos a poder cumplir”, aseguró el empresario. Esto se debe a que ante la falta de agua en los diques para llenar los canales que llegan a las fincas, Hidráulica activará al menos 40 perforaciones en los próximos meses que inyectarán al sistema.

Si bien no sería la alternativa preferida para los privados, según Acosta es “lo más eficiente” ya que “lógicamente el bien público va primero”. Es que este sistema, aportar al sistema hídrico general permitirá igualar la condición de los regantes y que no se produzca un desfasaje entre aquellos que sí pueden pagar la inversión que requiere un pozo y quienes no.

El plan todavía no está definido en detalle y esperan que durante esta semana, la última de la monda de canales, la cámara e Hidráulica lleguen a un acuerdo. “Todavía falta definir las locaciones donde se harán los pozos y el plan de trabajo”, aseguró Acosta.

Una vez que esté trazado el plan completo verán si quedan todavía empresas disponibles para trabajar con privados y desde cuándo. No descartan que una vez se haya atendido la necesidad general urgente puedan volver a trabajar finca por finca en el mismo nivel que lo venían haciendo.

Los finqueros, a la caza de perforaciones

La crisis ha puesto los pozos de agua en el ojo de todos. Se trata de prácticamente la única solución a la urgencia por agua que seguramente vendrá esta temporada, con los diques en un nivel bajo y muy pocas nevadas en cordillera.

Los productores agrícolas, que consumen el 90% del agua de San Juan, son los que más sentirán la situación, ya que se prevé un riego con coeficientes menores y por menos días para lo que queda de la temporada invernal y no descartan algo similar en primavera y verano. Por eso, para mantener las hectáreas, deberán extraer agua y muchos no tienen la infraestructura.

Los planes de financiación que propuso por ejemplo el Ministerio de la Producción a través de la Secretaría de Agricultura han sumado muchos interesados. En las últimas semanas la cantidad de personas que solicitaron el dinero creció. Algunos para reparar y otros para perforar. Estos últimos son los que deberán enfrentarse a la falta la de perforistas. Estos últimos están ateniendo esta demanda extra y la que ya existía de productores que contaban con los fondos para hacer el trabajo.

En este escenario, Wbaldino Acosta dijo que los empresarios no han subido el precio por encima de la inflación, a pesar de que nunca han estado ante una demanda de este nivel. “Los aumentos que hay tienen que ver con la nafta, con lo que vale la hora de un trabajador y con los insumos. Entendemos que todos tienen que aportar en este escenario”, aseguró.