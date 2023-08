Los primeros indicios de los resultados electorales muestran un buen resultado para el frente La Libertad Avanza que encabeza el precandidato presidencial Javier Milei. Ante esto, el precandidato a Diputado Nacional, José Peluc, dio una conferencia de prensa y tiró dardos a Juntos por el Cambio y a Unión por la Patria. Por otro lado, resaltó que los libertarios sanjuaninos logran con este resultado provisorio entrar al Congreso Nacional.

“Lo que están pidiendo las argentinos es que se vayan de acá y que no vuelvan más”, expresó Peluc sobre lo que denominan como la casta política.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

“Vamos a tomar en consecuencia la defensa de los intereses de San Juan para que se acaben los negocios de estos dos frentes que lo único que han hecho son negocios personales”, siguió haciendo alusión a los precandidatos de Unión por la Patria y Juntos por el Cambio.

Además, resaltó que no tienen interés en comunicarse con el resto de los dirigentes ante un triunfo de La Libertad Avanza. “No me interesa recibir ningún llamado de felicitaciones de ellos porque las felicitaciones me las dio el pueblo en la urnas”, sentenció.