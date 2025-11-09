Un periodista mendocino fue víctima de un insólito robo mientras realizaba una transmisión en vivo para un programa de televisión, y toda la secuencia quedó registrada. El hecho ocurrió en las últimas horas en el ingreso de la Legislatura de Mendoza, donde Franco Chacón, corresponsal de IP Noticias, salía al aire para el canal de Buenos Aires.

En las imágenes se observa al periodista de espaldas al acceso del edificio mientras relataba una nota. Detrás de él, sobre las escalinatas, quedó su mochila negra. Minutos después, un hombre vestido de blanco pasó por el lugar, se acercó sigilosamente y se llevó la mochila sin advertir que estaba siendo filmado en vivo. La situación pasó desapercibida para Chacón, quien continuó con la transmisión sin notar lo ocurrido.

Publicidad

El periodista se dio cuenta del robo recién al finalizar su salida al aire. Más tarde, grabó un video para las redes sociales de Noticias al Instante (NAI), el canal donde también trabaja, en el que relató lo sucedido. “Estaba en vivo y no sé en qué momento me han robado la mochila. La dejé cinco minutos porque estaba saliendo en vivo. Tenía mis pertenencias, cosas del laburo y demás”, explicó. Además, detalló que en ese momento informaba sobre una nueva multa para padres de jóvenes que practiquen bullying. “Estaba concentrado, dejé la mochila un ratito sin darme cuenta, pasa este tipo y se la lleva”, dijo, agradeciendo posteriormente el accionar policial que lo asistió.

Hasta el momento, no lograron identificar al ladrón ni se recuperaron las pertenencias sustraídas.