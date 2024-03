Durante la jornada del jueves 14 de marzo se desarrolló un paro general de actividades en todas las universidades públicas de Argentina. Según datos de la gremial universitaria hubo un total del 90% que se adhirieron a la medida de fuerza. La razón fue para mostrar el malestar en contra del recorte del presupuesto a la educación superior.

Pese a que algunas facultades de la Universidad Nacional de San Juan comenzaron su cursada normalmente, el resto prácticamente estuvieron vacías, ya que estimaron que un 90% del persona se sumó a la medida de fuerza. Ante esto, no estaban garantizadas el funcionamiento del departamento de alumnos, aperturas de aulas, y demás actividades no docentes. Según Esteban Vergalito, secretario general de SIDUNSJ, comentó a DIARIO HUARPE que los establecimientos abrieron con normalidad, pero sin ningún tipo de actividad. “El paro fue total sin asistencia ni actividad del trabajo. Nunca es completa la adhesión, pero si fue muy alto el porcentaje de un 90%”, enfatizó. Pese a que se adhirieron al paro, muchos docentes brindaron actividades sincrónicas de forma virtual como clases de consulta.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

El paro fue convocado por la Federación docentes y no docentes de las Universidades Nacionales. En San Juan convocó la Multisectorial de la Educación que incluye cuatro sindicatos de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), tres docentes y uno no docente. Entre los gremios docentes fueron: Adicus, UDA y Siunsj. Por parte del personal no docente fue Apunsj.

La decisión del paro fue después que el presidente Javier Milei decidiera prorrogar el Presupuesto Nacional 2023 de las universidades para este año, lo cual perjudica el funcionamiento de la UNSJ debido a que los costos de mantenimiento son muy altos. Por lo tanto, el recorte también perjudica directamente a los salarios del personal de establecimiento de altos estudios nacionales.

Sin embargo, durante la tarde del miércoles, horas antes del paro nacional, el anunció un incremento del 70% en las partidas presupuestarias que se destinan a las universidades. Esto luego de las diversas manifestaciones que se realizaron durante estos días en rechazo al congelamiento de presupuesto y a la caída de los salarios. “Esto sigue siendo fruto de nuestra lucha, pero no resulta satisfactorio y consolida el ajuste presupuestario que estamos denunciando porque no cubre la inflación interanual acumulada (270%)”, comentó Vergalito