La oficial de la Policía de la Ciudad Nicole Gabriela V. publicó un duro descargo en redes sociales luego de ser pasada a disponibilidad por la viralización de sus videos en TikTok e Instagram. La uniformada fue apartada por “conducta indecorosa” tras difundirse grabaciones en las que aparecía bailando, posando y jugando al pool con la camisa bordó y el pantalón táctico reglamentario.

Posteo en Instagram de la oficial apartada. (Gentileza)

El mensaje más fuerte lo difundió este martes por la noche a través de una historia de Instagram, donde cuestionó la sanción disciplinaria y lanzó graves acusaciones contra la fuerza. “Me sorprende la persecución de la Policía de la Ciudad, así como de la Justicia de la Ciudad, por filmarme uniformada sin cometer delito alguno”, expresó. Luego apuntó directamente a la existencia de presuntas irregularidades internas: “Cuando hay poderosos, como en la causa en la que oficiales de la División K9 utilizaban recursos del Estado para dar clases particulares y solicitaban coimas, se encuentran trabajando tranquilos y la fiscalía mira para otro lado”.

Publicidad

La oficial redobló el tono con una serie de preguntas que dispararon aún más polémica: “¿Cuál es la vara que utilizan para juzgarme? ¿Porque soy mujer? ¿Porque no tengo jerarquía de jefe? ¿Porque dije que no a mis jefes que me pedían tener relación a cambio de dinero?”. El descargo generó inmediata repercusión en redes y reavivó el debate sobre el uso del uniforme y los límites en las publicaciones de agentes de seguridad.

El caso que derivó en su suspensión se conoció días atrás, cuando la Comisaría Vecinal 12B informó que la oficial se encontraba de licencia médica por un “estatus convulsivo”, a la espera de una junta médica. En paralelo comenzó a circular un video publicado en Instagram en el que dos mujeres (una de ellas Nicole V.) jugaban al pool utilizando prendas del uniforme, sin identificación visible, e interactuaban con seguidores en un tono que la fuerza consideró “inocente, controlado e insinuante”.

Publicidad

Ante esa situación, se inició un sumario por conducta “indecorosa” y se pidió la intervención de Asuntos Internos. Según las autoridades policiales, el accionar de la agente “afecta el prestigio institucional” y constituye un uso indebido del uniforme, una falta contemplada en la Ley 5688 de Seguridad Pública.

El 16 de octubre, a través de la Resolución 2025-642-GCABA-SECSEG, el secretario de Seguridad dispuso que la oficial pase a disponibilidad, una medida que la aparta de sus funciones mientras avanza la investigación administrativa. Ahora será Asuntos Internos quien deberá determinar si corresponde una sanción mayor o su eventual reincorporación.