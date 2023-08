Un hombre que ejerció violencia de género contra su pareja violó una orden judicial de acercamiento y fue condenado a cumplir un mes de prisión efectiva. El hombre merodeaba el domicilio de la víctima y la amenazaba por teléfono.

Según fuentes judiciales, la denunciante manifestó que sufrió durante años violencia física, verbal y psicológica y, por esto, el agresor recibió una orden judicial que señala que no puede acercarse a su persona, ni a su domicilio a menos de trescientos metros, como así también debe abstenerse de molestarla, hostigarla, amenazarla por cualquier medio.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

El junio del 2021, la damnificada recibió un llamado telefónico de su ex pareja y le pasó el llamado a su hijo, porque no quiere tener ningún tipo de diálogo con él. Pudo escuchar que el violento la amenazó por medio de su hijo menor. Por su tono de voz estaba borracho o drogado.

Alrededor de las 00:30 horas, llegó el móvil de la Comisaría 18° a su domicilio, aparentemente su ex cuñada, había llamado al 911, ya que el hombre se fue del domicilio y dijo que iba a la casa de la denunciante. Cuando llegaron los efectivos, la víctima le dijo a los policías que no había ningún problema y estos se retiraron.

En mayo del 2023, manifestó en sede de UFI CAVIG, que desde el momento que denunció a su ex pareja nunca ha dejado de molestarla en ningún momento y quiere dejar constancia que cada vez que llama a la Policía y va el móvil de Comisaría 18° le dicen que no pueden hacer nada porque no lo ven, pero obviamente que cuando ellos llegan él ya se ha ido del lugar.

El imputado tiene una condena de 10 meses de condena efectiva por lesiones y amenazas contra la denunciante en el año 2019, por tal razón se ordenó la detención del mismo con resultado negativo -estuvo prófugo - hasta que fue detenido el 31 de julio del corriente año.-

Publicidad

Finalmente, mediante juicio abreviado fue condenado a cumplir la pena de un mes de prisión efectivo por resultar penalmente responsable del delito de desobediencia a una orden judicial en concurso real.