Ian Lucas sobre Evangelina Anderson: "Si yo fuese más grande nadie diría nada"

El fuerte revuelo mediático por los rumores de romance con Evangelina Anderson y su destacado desempeño en MasterChef Celebrity llevaron a Ian Lucas a una entrevista donde abordó ambos temas. El influencer se refirió a las versiones que lo vinculan afectivamente con la modelo, rumores que se intensificaron luego de varios guiños al aire en el programa y videos filtrados donde se los veía muy acaramelados.

Al ser consultado sobre el posible vínculo amoroso, Lucas dejó la puerta abierta al sentimiento, pero negó que hubiera algo exclusivo, asegurando: "Yo estoy abierto siempre al amor, si pinta, pinta. Pero en MasterChef somos todos compañeros, nos llevamos súper bien”. Además, negó rotundamente cualquier encuentro privado o íntimo, afirmando bajo juramento: "Nunca pisé el Chateau Libertador, te lo juro. Si me invitan, voy. Hemos salido pero entre todos, nunca nosotros dos solos”.

Publicidad

Las críticas principales se centraron en la disparidad de edad entre ellos. Sobre esto, el influencer fue contundente: “La diferencia de edad no me molesta. Si yo fuera más grande que ella, nadie diría nada. Pero como ella es mujer y tiene esa edad, y yo soy más chico, rompen las bolas con eso. A mí no me importa, la verdad”.

Cerrando su intervención, Lucas mantuvo el misterio sobre la naturaleza exacta de su relación con Anderson, sin confirmar ni desmentir sus sentimientos, pero priorizando su bienestar personal: “Me da lo mismo demostrarle algo a la gente. Si yo me siento feliz con alguien, está bien”.

Publicidad

Respecto a su participación en el certamen culinario, Lucas afirmó que está experimentando un gran momento en el programa. El concursante se diferenció de sus compañeros que cuestionan los tratos del jurado, al sostener: "El reality va súper bien. Estoy muy feliz, metiéndole". Además, añadió que "No lo digo de chupamedias, pero yo me llevo súper bien con los tres jurados. Siempre me tomo como una crítica constructiva lo que me dicen”.

Lucas admitió no tener experiencia previa en la cocina: “No sabía cocinar y hay muchos platos que son nuevos, pero me lo tomo bien, no me molesta". A su vez, explicó que la crítica forma parte esencial del espectáculo: "Siento que eso le toca a cada uno según cómo está. También siento que es parte del show: si los jurados fuesen buenos todo el tiempo no sería lo mismo”. Finalmente, el influencer remarcó su espíritu competitivo, asegurando: “Yo quiero ganar, no lo tomo como un juego. Cuando hago algo lo hago bien”.