La Universidad de Buenos Aires incorporó una tecnicatura corta orientada a la gestión y análisis de datos, una propuesta que crece entre quienes buscan estudios concretos, breves y con alta empleabilidad. La carrera dura dos años y medio, tiene un total de 1420 horas y un plan compacto de 13 materias, un esquema poco frecuente en el sistema universitario público. Su objetivo es formar profesionales capaces de manejar información, interpretarla y convertirla en decisiones dentro de organizaciones públicas y privadas.

El recorrido académico combina teoría y práctica desde el inicio. Comienza con un Ciclo Básico breve compuesto por Álgebra, Análisis Matemático y Trabajo y Sociedad, que brinda la base matemática necesaria y una primera mirada sobre el mundo del trabajo. Ese formato resulta especialmente atractivo para jóvenes y adultos que ya se desempeñan laboralmente y necesitan compatibilizar horarios sin embarcarse en carreras extensas.

Publicidad

A lo largo de los siguientes años, el plan incorpora materias centrales como Estadística, fundamentos de sistemas de información digitales y un laboratorio de métodos cuantitativos aplicados a la gestión. También se dictan contenidos clave para la construcción de modelos y herramientas predictivas, junto con asignaturas dedicadas al diseño y administración de bases de datos. Todo se complementa con prácticas intensivas frente a la computadora.

Otro bloque formativo se concentra en programación y trabajo con grandes volúmenes de información. Un taller específico introduce lenguajes y herramientas actuales para limpiar, procesar y visualizar datos, mientras que otras materias abordan soluciones de inteligencia de negocios, analítica y técnicas para gestionar datos no estructurados, un tipo de insumo cada vez más frecuente en organizaciones.

Publicidad

La carrera también ofrece contenidos vinculados a inteligencia artificial y aprendizaje automático. Una materia específica permite comprender modelos utilizados para clasificar información, detectar patrones o realizar predicciones, con una orientación aplicada más que investigativa. El cierre del trayecto se da con prácticas profesionales en instituciones reales, donde los estudiantes deben enfrentar bases incompletas, procesos desordenados y decisiones que exigen evidencia.

Gracias a ese perfil técnico y a la integración de contenidos actuales, los egresados logran insertarse con rapidez en áreas de análisis, tecnología y planificación tanto en el sector público como en el privado. En un mercado donde el manejo de datos se volvió indispensable, esta formación corta y enfocada aparece como una vía directa de acceso al mundo laboral.