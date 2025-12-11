¿Morena Rial embarazada? El escándalo que estalló en la cárcel

Morena Rial sigue detenida,, acusada de ser parte de una banda delictiva y podría enfrentar hasta 10 años de prisión. En un giro reciente, se conoció que el pedido de la joven para obtener la prisión domiciliaria fue rechazado.

El periodista Martín Candalaf reveló en el programa DDM que la Cámara de Apelación de San Isidro emitió una resolución sobre la negativa de la medida. Candalaf citó la decisión, contando que "La noticia acaba de salir de la Cámara de Apelación de San Isidro en cuanto a la resolución del 29 de junio de no hacer lugar a la medida homorigetadora de la prisión domiciliaria". En resumen, "le rechazan la domiciliaria".

Publicidad

Martín Leiro, abogado de la detenida, se refirió al rechazo señalando: "Tengo que felicitarlo a Martín porque aún no me notificaron la resolución y lo supo él antes que nosotros. No fui notificado de la negativa de un arresto domiciliario".

Sin embargo, el tema central se desvió cuando Candalaf lanzó una "bomba inesperada" que sorprendió a la conductora Mariana Fabbiani: "El 8 de diciembre, los letrados de Morena Rial presentaron un escrito en la Cámara donde dijeron que Morena Rial está embarazada".

Publicidad

El periodista detalló que los jueces tomaron nota de la situación, tal como consta en el documento legal. Candalaft agregó, leyendo textualmente el punto 3 de la resolución: "Poner en conocimiento a la jueza de grado, Andrea Rodríguez Mentasti, de la presentación efectuada por la defensa en la que refiere que la Sra. Rial estaría cursando un embarazo. Quien deberá tomar las medidas que estime correspondientes a fin de verificar lo informado".

Sobre la naturaleza del aviso, el abogado Leiro aclaró que "Nosotros informamos de un posible embarazo que no es lo mismo que estar embarazada". Leiro también sostuvo que "Morena está hablando de un atraso".

Publicidad

Esta versión fue puesta en duda por el abogado Mauricio D'Alessandro, quien afirmó manejar información precisa sobre el estado de gestación: "Cinco meses y medio de embarazo no es un atraso. Yo tengo información".