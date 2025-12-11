El Torneo Clausura 2025 del futsal sanjuanino entra en su etapa más vibrante con el inicio de los cuartos de final de la Primera División. Tras una fase regular intensa, quedaron definidos los siete equipos que pelearán por el título, mientras que Barrios de Pie, líder con 46 puntos, ya aseguró su lugar en semifinales.

La acción se abrirá este jueves 11 de diciembre a las 22 con dos encuentros en simultáneo. En la cancha del Sindicato de Los Plásticos, Defensores Argentinos se medirá con La Gloria, en un choque que promete paridad y ritmo intenso. A la misma hora, en cancha de Alianza, el local enfrentará a Barrio Rivadavia en uno de los duelos más atractivos de la fase por el estilo ofensivo de ambos equipos.

Publicidad

A su vez, este viernes 12, también desde las 22, Huarpes, segundo mejor clasificado con 42 puntos, recibirá en Parque Norte a Sportivo Desamparados, cerrando la serie de partidos que definirán a los semifinalistas restantes.

Con todo por jugarse y tres boletos disponibles para la próxima instancia, el futsal sanjuanino se prepara para dos noches cargadas de emoción, presión y espectáculo. La ilusión por llegar a la final está más viva que nunca para los protagonistas del Clausura.

