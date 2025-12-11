El secretario General de la Gobernación, Emilio Achem, confirmó que San Juan activó una agenda de gestiones internacionales para destrabar financiamiento destinado a dos frentes considerados prioritarios por el Ejecutivo provincial: la finalización de la Ruta 40 en sus distintos tramos y un ambicioso plan de transporte eléctrico vinculado al desarrollo industrial y minero. Según planteó, se trata de obras que quedaron pendientes de aprobación y que requieren capacidad crediticia específica para poder ser ejecutadas en plazos razonables.

El funcionario explicó que el Gobierno trabaja particularmente con el Banco Interamericano de Desarrollo para avanzar con los tramos que aún no cuentan con aval técnico ni financiero. Señaló que el gobernador Marcelo Orrego instruyó a su equipo a priorizar el llamado tramo tres, que conecta Tres Esquinas con San Carlos, por ser “la zona más estrecha y deteriorada”, y afirmó en radio Estación Claridad que la solicitud de crédito implica un ordenamiento similar al uso del cupo de una tarjeta. En sus palabras, es necesario “planificar con claridad dónde se utilizará la capacidad crediticia disponible, porque una vez ejecutada debe recuperarse antes de volver a tomar compromisos”.

En paralelo, indicó que también se analizan alternativas de financiamiento para el sector norte de la Ruta 40, donde existen dos proyectos en etapa técnica. Aunque evitó adelantar definiciones, remarcó que el gobernador dará a conocer los avances una vez que estén formalizados. Subrayó que el tramo norte no está relegado y que “existen iniciativas en elaboración que permitirán abordar esa necesidad con mecanismos de financiamiento adecuados”.

El segundo eje de las gestiones apunta al transporte eléctrico. Emilio Achem detalló que la Provincia busca apoyo de entidades francesas, chinas y canadienses para concretar una línea de alta tensión que uniría el departamento de Calingasta con Iglesia, atravesando zonas estratégicas para la actividad minera. Describió que se trata de un proyecto con un financiamiento de más de 600 millones de dólares, dividido en etapas, y que su relevancia radica en evitar un cuello de botella que hoy condiciona la expansión industrial.

Según sostuvo, aun cuando San Juan continúe sumando parques solares, la energía generada no puede comercializarse sin un sistema de transporte adecuado. Utilizó una metáfora simple para ilustrarlo: producir sin posibilidad de distribución vuelve inviable cualquier inversión. Por eso, afirmó que "asegurar la infraestructura energética es esencial para garantizar la continuidad del proceso de crecimiento que la provincia busca consolidar".

En ese sentido, el secretario General de la Gobernación consideró que la modernización de rutas y el fortalecimiento de la red eléctrica conforman los dos pilares sobre los cuales el gobernador impulsa la búsqueda de fondos internacionales. Achem insistió en que ambas iniciativas no solo responden a necesidades actuales, sino que definirán la competitividad regional en los próximos años.