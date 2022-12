Psicología del espacio: cómo nos afectan los ambientes de nuestro hogar

Llega fin de año y es el momento ideal de comenzar con los balances y eliminar o dejar de lado todo aquello que nos afecta psicológica y emocionalmente. Después de las relaciones personales, otra de las cosas que podemos hacer para arrancar un año nuevo en completa paz y armonía, está fuertemente relacionado con el hogar, sus espacios, la decoración y el mobiliario. Aplicando estos cinco tips, será posible tener un rincón para la tranquilidad.

Muchas veces al momento de equipar una casa se comete el error de comprar mobiliario que va acorde al espacio con el que se cuenta o con el resto de la decoración. Esto se lo conoce como ruido visual y suele darse en los lugares donde mayor tiempo solemos pasar como, por ejemplo, la cocina o el dormitorio.

El orden y la limpieza son fundamentales.

El orden y la limpieza son fundamentales para lograr un espacio prolijo y armónico. La famosa sensación de paz mental al ver todo acomodado y en su lugar o incluso lo más despejado posible. Una manera de poder lograr este efecto es con la ayuda de cajas, que permitan ubicar pequeños artefactos que no usamos de manera cotidiana y de esta manera aportar espacio y protección.

Otra de las maneras es creando el hábito de ser ordenados en otros espacios de la casa. En el dormitorio intentar que haya la menor cantidad de elementos posibles que alteren la visual y tomar la costumbre de dejar la cama tendida da una sensación de paz al momento de regresar al hogar luego de una larga jornada laboral.

Uno de los primeros objetivos puede comenzar con el dormitorio.

En el segundo tip están involucrados los colores. Los tonos tienen la capacidad de serenar o alterar a una persona. Por ello es importante tener en cuenta, al momento de pintar las paredes de nuestros espacios, cuál es el color elegido. Si actualmente algún ambiente está revestido con colores brillantes y de mucho impacto, es recomendable pasar a tonos más claros o pastel que ayudan a la relajación.

Esto no sólo aplica a los muros, sino también a los elementos decorativos, los muebles y, por ejemplo, en el dormitorio, las cortinas y acolchados. Todos ellos tienen el poder de generar en algunas personas ansiedad.

Los colores deben vivir en armonía todos juntos.

Teniendo en cuenta los datos anteriores es momento de hablar de los muebles y el espacio de cada uno de los ambientes. A veces, por no saber elegir o simplemente por recibir un regalo, se comete el error de colocar muebles mucho más grande de lo que el espacio permite y no van acorde al número de personas que viven en el lugar. Lo ideal es que, por ejemplo, en una habitación con puerta de entrada y otra de salida, en medio del camino, no haya elementos obstaculizándolo.

También es necesario tener en cuenta el material del que están hechos, ya que muchas veces no van en consonancia con el resto de la decoración y esa “ruido” visual, no es lo más recomendado para lograr el estado de paz que se busca. Es importante generar un equilibrio entre el tamaño del mueble y el espacio.

Los espacios tienen que estar lo menos saturados posibles.

Las texturas se ubican en el cuarto lugar de las cosas a tener en cuenta para llegar a un estado de ensueño en cada uno de los ambientes de nuestro hogar. Las cortinas y los tapizados de sillas y sillones dicen mucho de cómo nos sentimos. Hay que evitar los contrastes muy fuertes como, por ejemplo, el uso de telas rugosas junto a telas lisas. Aparte de la textura, el diseño también juega un papel fundamental al momento de lo visual que es necesario tener en cuenta.

Las texturas y los materiales que usamos también influyen en el estado de ánimo.

Por último, pero no menos importante, la iluminación de cada uno de los ambientes. Dependiendo de cuál sea el uso, podemos elegir entre dos opciones que se adaptarán a lo que se esté buscando. En este ítem se tiene en cuenta no sólo la luminaria de techo, sino también las lámparas que decoran espacios como la habitación o el lugar de trabajo.

Para no sentir alteración y cansancio, el tono de la luz es importante de tener en cuenta.

Cálida: entre 2.400 Kw a 4.000 Kw. Son luces que se ven amarillas y que generan ambientes muy cálidos y acogedores. Distorsionan los colores. Ilumina menos que la fría.

Neutra: rondan los 4.000 Kw. Ideales para interiores. No distorsionan los colores. Se recomienda que tengan un valor un poco más bajo que 4.000 para que otorgue más calidez al ambiente.