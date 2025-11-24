Quién es la ex Gran Hermano que se sometió a una cirugía estética: "Somo 3"

Una de las participantes más picantes de Gran Hermano, Flor Regidor, quien fue conocida por protagonizar escándalos muy fuertes con futbolistas y ex compañeras del reality, sorprendió al público con un "impresionante" cambio en su cuerpo.

Flor Regidor, quien en algún momento fue vinculada al "escándalo del yate" con jugadores de Independiente, decidió someterse a una cirugía estética. Según la información, tomó coraje y se animó a ingresar al quirófano, a pesar de que la asaltaban los temores por cierta idea que les tenía a los pinchazos, las anestesias y los estiletazos de los cirujanos plásticos.

Para la ex Gran Hermano, era importante "verse como ella quería". Deseaba tener un "busto prominente" o "muy visible", queriendo "tener más delantera", y una parte del cuerpo "más firme, más presente y más notoria". Se entregó a las manos del "orfebre" que le talló esa parte del cuerpo.

Cuando salió del quirófano, la ex participante "ya no era la misma". Una vez que fue dejando atrás el molesto y pesado postoperatorio, la joven comenzó a ostentar con orgullo su flamante cuerpo.

Las "lolas" le quedaron grandes en serio, o bastante más grandes de cuando estaba en Gran Hermano. Por ello, encontró una fórmula ocurrente y graciosa para "presentarlas", como si tuvieran vida propia. Flor Regidor escribió: "Estamos bien las tres".