Racing Club logró este martes el pase a las semifinales de la Copa Libertadores tras vencer 1-0 a Vélez Sarsfield en el estadio Presidente Perón, conocido como el Cilindro. El único gol del partido lo marcó Santiago Solari a los 36 minutos del segundo tiempo, consolidando así la victoria global de 2-0 tras el 1-0 conseguido en la ida en Liniers.

El encuentro se jugó exclusivamente con hinchas de Racing, ya que no hubo público visitante, y permitió a la Academia celebrar su clasificación sin contratiempos. El gol de Adrián “Maravilla” Martínez en el partido de ida había puesto la serie a favor de los dirigidos por Gustavo Costas, quienes ahora deberán esperar rival en semifinales.

Publicidad

Racing se enfrentará al ganador del cruce entre Estudiantes de La Plata y Flamengo, que llega con ventaja de 2-1 tras el primer encuentro jugado en el Maracaná. Ese duelo se disputará el jueves desde las 21:30, horario de Argentina.

En la otra llave, São Paulo recibirá a Liga de Quito desde las 19, buscando sostener el 2-0 conseguido en la ida en Ecuador. La definición de semifinales se acerca con encuentros cargados de expectativa y emociones para los fanáticos del continente.