La histórica Radio Colón celebró este viernes sus 95 años de vida con una jornada que combinó emotividad, recuerdos y novedades. La emisora sanjuanina, pionera en la comunicación local, inauguró su nueva sede en la esquina de Mitre y General Acha, en pleno centro, donde también se presentó un estudio de streaming ubicado en el primer piso, acompañado por un cartel luminoso renovado que identifica a la LV1.

La inauguración oficial de la nueva sede de Radio Colón. (Foto gentileza)

El acto oficial estuvo acompañado por la banda de música de la Policía de San Juan, y convocó a autoridades de todos los espacios políticos e institucionales. Entre los presentes se destacaron el gobernador y el vicegobernador, el exgobernador José Luis Gioja, el ministro de la Corte de Justicia Juan José Victoria, el dirigente radical Luis Rueda y hasta la figura popular del “Payito", reconocido por generaciones de sanjuaninos, como algunos de los actores de la jornada además de los trabajadores de la radio que se encamina a sus cien años.

Publicidad

El gobernador Marcelo Orrego y el vice Fabián Martín entre los que festejaron el aniversario. (Foto gentileza)

La ceremonia incluyó la inauguración formal del nuevo espacio con el descubrimiento de un micrófono radial enmarcado como reliquia, símbolo de la larga trayectoria de la radio. Durante la transmisión, que ahora también puede seguirse en YouTube, desfilaron voces históricas, trabajadores de la emisora y personalidades de la política y la cultura provincial.

Parte de la celebración incluyó un cuadro para destacar un micrófono antiguo y un brindis con torta. (Foto gentileza)

La jornada estuvo atravesada por la alegría, la música, las anécdotas, los recuerdos y hasta una torta de cumpleaños que coronó la celebración. No faltaron los tradicionales jingles de la radio, que volvieron a sonar en un festejo que unió generaciones de oyentes.

Publicidad

(Foto gentileza)

En sus redes sociales, Radio Colón agradeció el acompañamiento: “Gracias a todos los oyentes, colegas y autoridades. Cada foto guarda una historia y un gracias. Gracias, San Juan, por acompañarnos siempre. Vamos por más”.

Actores políticos sanjuaninos dieron el presente. (Foto gentileza)

Con casi un siglo de trayectoria, Radio Colón se proyecta hacia el futuro con la fuerza de su historia, el respaldo de sus trabajadores y el afecto de miles de sanjuaninos que la hicieron parte de su vida cotidiana.