El adelantamiento de Franco Colapinto sobre Pierre Gasly en la vuelta 55 del Gran Premio de Estados Unidos desató un debate dentro del paddock y puso en evidencia la tensión interna en Alpine. El argentino, percibiendo que Gasly iba considerablemente más lento, ignoró la orden de mantener posiciones y ejecutó un adelantamiento limpio por el interior, que le permitió superar a su compañero de equipo, asegurando la 17.ª posición.

La maniobra recibió respaldo de figuras históricas de la Fórmula 1. David Coulthard, subcampeón de 2001 y ganador de 13 Grandes Premios, elogió la acción durante la transmisión oficial: “Eso es correr. Tienes que mostrarte. Y al final fue un adelantamiento limpio”, señaló. Jolyon Palmer, expiloto británico y comentarista, coincidió: “No me molesta eso. Fue un adelantamiento muy fácil por el interior desde ahí. Colapinto es mucho más rápido”. Ambos destacaron que la maniobra permitió al argentino mantener competitividad incluso fuera de los puntos y fortalecer su proyección para 2026.

Colapinto justificó su accionar explicando que buscaba defenderse de Bortoleto, quien lo atacaba, y reconoció la diferencia en el estado de los neumáticos con Gasly: “Él tenía gomas un poco más viejas, iba un segundo y pico más lento... Hice lo mejor para la situación”.

Sin embargo, Alpine manifestó su descontento. El team principal, Steve Nielsen, declaró: “Cualquier instrucción dada desde el muro de boxes es definitiva y hoy estamos decepcionados porque esto no fue así. Revisaremos la situación internamente”. La escudería justificó la orden en la gestión de combustible y la estrategia de carrera, pero reconoció que se trata de una situación que se analizará puertas adentro.

Situaciones similares se habían registrado en la temporada en los GP de Italia y Países Bajos, y el duelo interno entre Colapinto y Gasly sigue parejo: ambos pilotos se impusieron seis veces sobre su compañero. La maniobra de Austin refuerza la imagen de Colapinto como un piloto competitivo y decidido, a la espera de definir su continuidad en la Fórmula 1 para la próxima temporada.